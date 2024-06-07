Την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία του Περιστερίου bwin ανακοίνωσε ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Έλληνας τεχνικός αποκάλυψε μετά τη νίκη επί του Άρη, που χάρισε στην ομάδα του την τρίτη θέση στη Stoiximan Basket League, πως η συνεργασία του με τον σύλλογο των δυτικών προαστίων ολοκληρώνεται μετά από μια διετία, καθώς όπως είπε, «δυστυχώς η διοίκηση δεν θέλει να προχωρήσει σε αυτό το πλάνο που έχουμε».

Έτσι, ο 42χρονος κόουτς θα αφήσει το Περιστέρι και θα αφοσιωθεί, για την ώρα, στην Εθνική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στα παιδιά, στη διοίκηση. Για εμάς όλες αυτές οι επιτυχίες είναι σαν πρωταθλήματα και σαν μπάνερ. Όπως καταλαβαίνετε είναι σαν τίτλοι. Είμαι πολύ περήφανος και για πέρυσι, αλλά κυρίως για φέτος. Ήμασταν από τις πιο σταθερές ομάδες. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είναι μία πολύ ιστορική χρονιά. Το ελληνικό μπάσκετ ανθίζει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού να φέρει έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην Ελλάδα.

Είχαμε μία κουβέντα με τη διοίκηση, εμένα τελείωσε το συμβόλαιό μου στο Περιστέρι. Είχαμε μία κουβέντα, δυστυχώς η διοίκηση δεν θέλει να προχωρήσει σε αυτό το πλάνο που έχουμε. Δεν μπορεί κανένας να πει πόσα λεφτά θα πάρει ο καθένας.

Είναι δική του απόφαση (σ.σ. του κυρίου Κότση). Θα συγκεντρωθώ στην πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουμε στην Εθνική ομάδα. Μην δηλητηριάζουμε την Εθνική με διάφορα σχόλια. Είμαστε Έλληνες και πρέπει να είμαστε με την ελληνική ομάδα. Πρέπει να σταματήσουμε να γράφουμε και να λέμε ίντριγκες. Όποιος θέλει να είναι στην Εθνική θα είναι στην Εθνική.

Όποιος δεν θέλει δεν θα είναι. Ο μοναδικός τρόπος για να έρθει το ελληνικό μπάσκετ ψηλά είναι η ενότητα. Να βάλουμε τους εγωισμούς μας και τα οπαδικά σε δέυτερη μοίρα. Όλοι πρέπει να είμαστε μαζί και στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Είμαστε ένα».

