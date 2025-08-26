Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου, τοποθετήθηκε στην εκπομπή «Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» για το πανό που αναρτήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, παρότι το ματς διεξαγόταν κεκλεισμένων των θυρών. Το πανό αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ειδικά από την οικογένεια του αδικοχαμένου Λυγγερίδη.

«Δεν ξέρω τι λέει επίσημα η ΕΠΟ, αλλά εγώ θα μιλήσω ως άνθρωπος και ως πατέρας. Οι γονείς του Λυγγερίδη έχουν απόλυτο δίκιο. Και για να είμαστε ξεκάθαροι: ευθύνη έχουν όλοι. Από τη γηπεδούχο ομάδα, τον διαιτητή, τον παρατηρητή, μέχρι και τη ΔΕΑΒ. Γιατί αυτό που έγινε είναι πρόκληση – και όχι μόνο για τους γονείς του παιδιού, αλλά για κάθε νοήμονα Έλληνα. Πώς γίνεται, σε αγώνα χωρίς θεατές, να εμφανίζεται τέτοιο πανό; Αυτό δεν είναι απλά βρισιά, είναι ντροπή. Και απορώ – πραγματικά – γιατί δεν έδωσε εντολή να κατέβει ο κ. Σιδηρόπουλος. Όποιος σιωπά, συνενοχεί.»

Στη συνέχεια, ο κ. Τζώρτζογλου σχολίασε και τη στάση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ:

«Η Επιτροπή Δεοντολογίας υποτίθεται πως είναι ανεξάρτητη αρχή. Αλήθεια, είναι; Γιατί δεν κινείται αυτεπάγγελτα; Είναι δυνατόν να μην παρεμβαίνει σε τόσο σοβαρό ζήτημα; Το ερώτημα δεν απευθύνεται μόνο στην πρόεδρο της Επιτροπής, αλλά και σε όσους την πλαισιώνουν. Εγώ δεν είμαι νομικός, δεν ήξερα αν μπορούσα να το κινήσω ο ίδιος – αλλά τώρα που το μαθαίνω, θα δω το νομικό σκέλος και θα το πάω μέχρι τέλους. Αν ισχύει, θα εισάγω το θέμα στην Επιτροπή, γιατί δεν μπορώ να μένω αμέτοχος».

Όσον αφορά το κύκλωμα στοιχηματισμού και τη σύνδεσή του με τις οφειλές προς τους ποδοσφαιριστές, τόνισε:

«Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει σύνδεση. Δεν γίνεται να μένουν οι παίκτες απλήρωτοι και να κάνουμε πως δεν βλέπουμε. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, μαζί με τον πρόεδρο Μάκη Γκαγκάτση, το βάλαμε ως προτεραιότητα. Είναι αδιανόητο να μην πληρώνεται ο ποδοσφαιριστής για τη δουλειά του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα παιχνίδια μπορούν να στηθούν και χωρίς τη συμμετοχή των παικτών. Φτάνει μόνο ένας – ο διαιτητής. Όταν βλέπεις να βγάζει δύο κόκκινες έτσι απλά, χωρίς κανείς να αντιδρά, μην ψάχνεις αλλού. Δεν είναι όλοι “αθώοι”. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο – και είναι ευρωπαϊκό. Δεν βγαίνουν νέοι διαιτητές. Και όταν δεν υπάρχει φρέσκο αίμα, κάποιοι μένουν για πάντα… και κάνουν παιχνίδι».

Πηγή: skai.gr

