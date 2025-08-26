Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καμία συμφωνία Παναθηναϊκού-Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη

Καμία συμφωνία δεν έχει υπάρξει μεταξύ Παναθηναϊκού και Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη, όπως μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ιωαννίδης

Ρεπορτάζ αναφορικά με τα όσα ισχύουν για τη φημολογούμενη, από Πορτογαλίας πλευρά, συμφωνία Παναθηναϊκού και Σπόρτινγκ για τον Φώτη Ιωαννίδη μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού, αρχικά σημείωσε ότι δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία μεταξύ του «τριφυλλιού» και της ομάδας της Λισαβόνας για τον 25χρονο ποδοσφαιριστή, καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι οι απαιτήσεις των «πρασίνων» για τον Έλληνα στράικερ.

Μάλιστα, ο Νίκος Αθανασίου, πρόσθεσε ότι στις τάξεις του Παναθηναϊκού, είναι ενοχλημένοι από τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα που έρχονται στο φως τις τελευταίες ώρες, αλλά και από το γεγονός ότι η Σπόρτινγκ έχει προσεγγίσει τον Ιωαννίδη, χωρίς να έχει συμφωνήσει με την ελληνική ομάδα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σπόρτινγκ Λισαβόνας Φώτης Ιωαννίδης Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark