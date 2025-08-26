Ρεπορτάζ αναφορικά με τα όσα ισχύουν για τη φημολογούμενη, από Πορτογαλίας πλευρά, συμφωνία Παναθηναϊκού και Σπόρτινγκ για τον Φώτη Ιωαννίδη μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού, αρχικά σημείωσε ότι δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία μεταξύ του «τριφυλλιού» και της ομάδας της Λισαβόνας για τον 25χρονο ποδοσφαιριστή, καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι οι απαιτήσεις των «πρασίνων» για τον Έλληνα στράικερ.

Μάλιστα, ο Νίκος Αθανασίου, πρόσθεσε ότι στις τάξεις του Παναθηναϊκού, είναι ενοχλημένοι από τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα που έρχονται στο φως τις τελευταίες ώρες, αλλά και από το γεγονός ότι η Σπόρτινγκ έχει προσεγγίσει τον Ιωαννίδη, χωρίς να έχει συμφωνήσει με την ελληνική ομάδα.

