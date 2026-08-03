Amazon: «Χτύπησε» για πρώτη φορά τα 3 τρισ. δολ.

Το ορόσημο των 3 τρισ. δολαρίων «χτύπησε» για πρώτη φορά στην ιστορία της η Amazon, καθώς η μετοχή της βρέθηκε στη συνεδρίαση της Δευτέρας να καταγράφει υψηλά 52 εβδομάδων, με άνοδο 5%, διαμορφούμενη πάνω από τα $278,87.

Η άνοδος ήρθε ως αποτέλεσμα των μεγεθών δεύτερου τριμήνου που ανακοίνωσε η Amazon, τα οποία επιβεβαίωσαν την επιταχυνόμενη κυριαρχία της στον τομέα του cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο όμιλος ανακοίνωσε έσοδα ύψους 200,6 δισ. δολ. για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, αυξημένα κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Κινητήρια δύναμη της αύξησης ήταν η Amazon Web Services (AWS), η οποία ανακοίνωσε άνοδο 36,7% στα έσοδα. Η AWS λειτουργεί πλέον με ετησιοποιημένο ρυθμό εσόδων 169 δισ. δολ., με το χαρτοφυλάκιο συμβάσεων να φτάνει στα 496 δισ. δολ.

Επιπρόσθετα, εδραιώνοντας τη θέση της στον έντονα ανταγωνιστικό τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Amazon ανακοίνωσε τη συμφωνία ύψους 35 δισ. δολ. με την Open AI. Η συγκεκριμένη επένδυση ενισχύει το αποτύπωμα της Amazon στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα στους επενδυτές σχετικά με την επιθετική εντάσεως κεφαλαίου στρατηγική ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.