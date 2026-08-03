Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ

Τους τρόπους με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρεθούν στη Σόφια γνωστοποίησαν οι «πράσινοι»

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
ΠΑΟ

Τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 έχουν από σήμερα οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 14:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 (11/08, στις 20:30), στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League.

Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 20 ευρώ.

Για την έκδοση κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώριση των παρακάτω στοιχείων. Υπάρχει δυνατότητα αγοράς έως τεσσάρων (4) εισιτηρίων ανά συναλλαγή.

-Ονοματεπώνυμο
-Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
-Κινητό τηλέφωνο
-Διεύθυνση e-mail

Τα εισιτήρια θα διατεθούν σε φυσική μορφή και θα παραδοθούν στους φιλάθλους κατόπιν επικοινωνίας από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Δεδομένης της επαρκούς διαθεσιμότητας εισιτηρίων, αλλά και του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που απομένει έως την αναμέτρηση, η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί απευθείας στο κοινό».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark

Απόρρητο