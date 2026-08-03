Πύραυλος της SpaceX θα συντριβεί στη Σελήνη με ισχύ τριών τόνων ΤΝΤ

Με ισχύ που αντιστοιχεί σε τρεις τόνους ΤΝΤ, ένας εγκαταλελειμμένος πύραυλος της SpaceX πρόκειται να συντριβεί στη Σελήνη την Τετάρτη, περίπου στις 09:28 ώρα Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία στους επιστήμονες να μελετήσουν το γεγονός, εγείροντας ωστόσο ανησυχίες για τα διαστημικά απορρίμματα.

Από τη σύγκρουση αναμένεται να δημιουργηθεί ένας νέος κρατήρας, ενώ θραύσματα και σκόνη θα εκτοξευτούν από την επιφάνεια της Σελήνης.

Το γεγονός αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους επιστήμονες να μελετήσουν το νέφος σκόνης και τα συντρίμμια που θα δημιουργηθούν, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψουν νέα στοιχεία για τη σύσταση και τη δομή της Σελήνης.

Την ίδια στιγμή, ειδικοί προειδοποιούν ότι η πρόσκρουση φέρνει για άλλη μια φορά στο επίκεντρο το αυξανόμενο πρόβλημα των διαστημικών απορριμμάτων, καθώς ολοένα περισσότερα εγκαταλελειμμένα διαστημικά οχήματα και συντρίμμια συσσωρεύονται στο Διάστημα, αυξάνοντας τους κινδύνους.

Η πρόσκρουση θα σημειωθεί κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, στο δυτικό άκρο της Σελήνης, με ταχύτητα περίπου 8.700 χιλιομέτρων την ώρα.

Η πρόσκρουση θα προκαλέσει μια ισχυρή λάμψη, η οποία δεν θα είναι ορατή με γυμνό μάτι, αλλά αναμένεται να καταγραφεί από τηλεσκόπια.

SpaceX Rocket Accidentally Crashes Into the Moon. pic.twitter.com/QQRKB0OtLW — Stellarix (@Stellarixorine) August 1, 2026

Παράλληλα, θα δημιουργήσει ένα νέφος σκόνης και συντριμμιών, το οποίο θα είναι ορατό από τη Γη και εκτιμάται ότι θα παραμείνει στην περιοχή για αρκετές δεκάδες λεπτά, καθώς η πολύ ασθενής βαρύτητα της Σελήνης και η απουσία ατμόσφαιρας δεν επιτρέπουν στη σκόνη να κατακαθίσει ή να διασκορπιστεί γρήγορα.

Μετά την πρόσκρουση, θα δημιουργηθεί ένας κρατήρας διαμέτρου περίπου 27 μέτρων και βάθους περίπου 5 μέτρων, ο οποίος θα μπορεί να μελετηθεί από διαστημικά σκάφη.

Τη σύγκρουση θα παρακολουθήσουν και τα διαστημικά σκάφη Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA και το νοτιοκορεατικό Danuri, τα οποία βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και θα καταγράψουν εικόνες πριν και μετά την πρόσκρουση. Μάλιστα, το Danuri θα περάσει από το σημείο μόλις δύο λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

Το τμήμα του πυραύλου της SpaceX είχε μεταφέρει στη Σελήνη, τον Ιανουάριο του 2025, δύο σεληνιακές ακάτους και επιστημονικά όργανα. Δεν είχε σχεδιαστεί να συντριβεί στη σεληνιακή επιφάνεια.

Ωστόσο, έκτοτε παρέμενε σε τροχιά στο Διάστημα και η SpaceX δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουσή του με τη Σελήνη. Το τμήμα του πυραύλου έχει μήκος περίπου 12 μέτρα και ζυγίζει περίπου 4.500 κιλά.

Είναι η δεύτερη φορά που ένα ανενεργό τμήμα πυραύλου θα συντριβεί κατά λάθος στη Σελήνη. Το 2022, τμήμα κινεζικού διαστημικού σκάφους προσέκρουσε στη μακρινή πλευρά του φυσικού δορυφόρου της Γης, δημιουργώντας δύο κρατήρες.

Μετεωρίτες και άλλα φυσικά αντικείμενα προσκρούουν συχνά στη Σελήνη, καθώς δεν διαθέτει ατμόσφαιρα όπως η Γη για να την προστατεύει. Ωστόσο, επειδή οι φυσικές συγκρούσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν, η συγκεκριμένη πρόσκρουση προσφέρει στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να μελετήσουν από κοντά ένα τέτοιο φαινόμενο.



Πηγή: skai.gr

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