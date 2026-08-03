Ο Stephen Baldwin αποκαλύπτει το γιατί εγκατέλειψε το Χόλιγουντ

Ο Stephen Baldwin εξήγησε το γιατί επέλεξε να εγκαταλείψει από το Χόλιγουντ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, παρά το γεγονός ότι η καριέρα του βρισκόταν σε ανοδική πορεία μετά τη συμμετοχή του στο βραβευμένο με Όσκαρ «The Usual Suspects».

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People, ο 60χρονος πλέον Stephen παραδέχτηκε ότι δεν τον ενδιέφερε καθόλου το να γίνει κινηματογραφικός αστέρας.

«Κατευθυνόμουν προς το να γίνω ένας μεγάλος σταρ. Αλλά αυτό δεν ήμουν εγώ. Δεν ήθελα να γίνω ο... Tom Cruise που κάνει εισπράξεις 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Προτιμούσα να είμαι ένας απλός τύπος από τη Μασαπέκουα της Νέας Υόρκης», δήλωσε.

Ο Baldwin ανέφερε ότι η ζωή του άλλαξε όταν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στράφηκε στον χριστιανισμό.

Ο Baldwin συμμετείχε και παρήγαγε αρκετές ταινίες και πρότζεκτ με χριστιανικό περιεχόμενο. Όπως δήλωσε, προσευχήθηκε να του δοθεί η δυνατότητα να αφηγείται ιστορίες για την πίστη του με τον ίδιο τρόπο που ο σκηνοθέτης John Hughes αφηγούνταν ιστορίες για τους νέους.

Παράλληλα, παρουσιάζει το podcast «One Bad Movie», στο οποίο συζητά με ηθοποιούς για τις λιγότερο επιτυχημένες ταινίες της καριέρας τους.

Ο ίδιος δηλώνει σήμερα απόλυτα ικανοποιημένος από τη ζωή του.

«Έχω βγάλει περισσότερα χρήματα απ' όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και είμαι παντρεμένος με την πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει στη ζωή μου. Ο Ιησούς είναι ο βράχος μου και η σύζυγός μου η άγκυρά μου. Είχα μια εκπληκτική ζωή και είμαι μόλις 60 ετών. Νιώθω πραγματικά ευλογημένος και περιμένω να ανοίξουν οι επόμενες πόρτες που προορίζονται για μένα», είπε.

Ο Stephen Baldwin και η Kennya Baldwin παντρεύτηκαν το 1990 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Alaia Baldwin και τη Hailey Bieber.

Πηγή: skai.gr

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