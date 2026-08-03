Η Εθνική ομάδα πραγματοποίησε αξιόλογη εμφάνιση στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, όμως έμεινε για λίγο εκτός βάθρου, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της στην τέταρτη θέση.

Η ελληνική ομάδα παρουσίασε ένα απαιτητικό και καλοεκτελεσμένο πρόγραμμα, συγκεντρώνοντας συνολικά 234.5287 βαθμούς. Η βαθμολογία αυτή την έφερε προσωρινά στην πρώτη θέση, ωστόσο η εξέλιξη του τελικού ανέτρεψε τα δεδομένα.

Οι τελευταίες τρεις ομάδες που αγωνίστηκαν, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ρωσία, πέτυχαν υψηλότερες επιδόσεις και άφησαν την Ελλάδα στην τέταρτη θέση της τελικής κατάταξης, στερώντας της ένα μετάλλιο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία με 285.0346 βαθμούς, ενώ η Ισπανία ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 282.3541 βαθμούς. Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στην Ιταλία, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 256.1558 βαθμούς.

Παρά την απουσία από το βάθρο, η ελληνική ομάδα άφησε θετικές εντυπώσεις με την εμφάνισή της, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στις κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις του αθλήματος.

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