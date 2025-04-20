Ντε Μπρόινε: «Σοκαρίστηκα με την απόφαση της Σίτι, αλλά έπρεπε να την αποδεχθώ»

Η καριέρα του Κέβιν Ντε Μπρόινε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι πλησιάζει στο τέλος της. Ο Βέλγος ενημερώθηκε από τους «πολίτες» ότι το ερχόμενο καλοκαίρι, στο οποίο το συμβόλαιο του λήγει, θα έχει τη δυνατότητα να φύγει ως ελεύθερος από την ομάδα.



Η είδηση αυτή σόκαρε τον Ντε Μπρόινε, ο οποίος αποτελεί έναν εκ των σύγχρονων θρύλων του κλαμπ. Όμως ακόμη και αν ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει κάτοικος του Μάντσεστερ θα πρέπει να αποδεχθεί την απόφαση της ομάδας. Επομένως, έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε:

«Σοκαρίστηκα με την απόφαση της ομάδας, όλη τη χρονιά δεν είχα καμία πρόταση από την Μάντσεστερ Σίτι. Σαφώς και ξαφνιάστηκα, όμως πρέπει να αποδεχθώ την απόφαση της ομάδας. Πιστεύω ότι ακόμη μπορώ να ανταπεξέλθω στο κορυφαίο επίπεδο, καταλαβαίνω όμως ότι το κλαμπ πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του».

🚨 Kevin De Bruyne: “There was a little bit of shock as I didn't have any offer from Man City the whole year”.



“Obviously I was a bit surprised but have to accept it”



“I still think I can perform at this level but I understand clubs have to make decisions”, says via @aadamp9. pic.twitter.com/0Ynjua5wPl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2025

