Ντε Μπρόινε: «Σοκαρίστηκα με την απόφαση της Σίτι, αλλά έπρεπε να την αποδεχθώ»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε σε δηλώσεις του παραδέχθηκε ότι δεν περίμενε η Μάντσεστερ Σίτι να μην του προσφέρει νέο συμβόλαιο, όμως θέλοντας και μη θα αποδεχθεί την απόφαση του κλαμπ

Η καριέρα του Κέβιν Ντε Μπρόινε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι πλησιάζει στο τέλος της. Ο Βέλγος ενημερώθηκε από τους «πολίτες» ότι το ερχόμενο καλοκαίρι, στο οποίο το συμβόλαιο του λήγει, θα έχει τη δυνατότητα να φύγει ως ελεύθερος από την ομάδα.

Η είδηση αυτή σόκαρε τον Ντε Μπρόινε, ο οποίος αποτελεί έναν εκ των σύγχρονων θρύλων του κλαμπ. Όμως ακόμη και αν ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει κάτοικος του Μάντσεστερ θα πρέπει να αποδεχθεί την απόφαση της ομάδας. Επομένως, έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε:

«Σοκαρίστηκα με την απόφαση της ομάδας, όλη τη χρονιά δεν είχα καμία πρόταση από την Μάντσεστερ Σίτι. Σαφώς και ξαφνιάστηκα, όμως πρέπει να αποδεχθώ την απόφαση της ομάδας. Πιστεύω ότι ακόμη μπορώ να ανταπεξέλθω στο κορυφαίο επίπεδο, καταλαβαίνω όμως ότι το κλαμπ πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του».

