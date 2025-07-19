Την πρόκριση στον τελικό κατάταξης για τις θέσεις 5-8 πανηγύρισε το απόγευμα του Σαββάτου (19/07) η Εθνική Νέων Ανδρών.

Δύο 24ωρα μετά τον αποκλεισμό από τα προημιτελικά και τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου στο Eurobasket U20, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να αφήσει στην άκρη την απογοήτευση και να παρουσιάσει το γνωστό του πρόσωπο στο παιχνίδι με τη Σλοβενία, επικρατώντας με το άνετο 82-60 στο Κλειστό της Αλικαρνασσού.

Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα θα αγωνιστεί αύριο, Κυριακή (20/07), στις 13:00, κόντρα στο Ισραήλ, το οποίο νωρίτερα νίκησε την Ισπανία, με στόχο την κατάκτηση της 5ης θέσης της φετινής διοργάνωσης.

Κορυφαίος απόψε για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Νεοκλή Αβδάλα να προσθέτει 15 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Κομβικός, ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί όπου το επιμέρους σκορ ήταν 21-5 υπέρ της χώρας μας, ήταν ο Ράιαν Σούλης, που ολοκλήρωσε το ματς με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, καθώς, καμία εκ των δύο δεν μπόρεσε να χτίσει μια σημαντική διαφορά. Με πολυφωνία στην επίθεση και καλάθια κοντά στο «ζωγραφιστό», η Εθνική μας ομάδα, βρήκε λύσεις απέναντι στην ευστοχία των Σλοβένων έξω από τα 6,75μ., με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται ισόπαλο με 18-18.

Η δεύτερη περίοδος έμελλε να ήταν και η πιο κομβική του αγώνα. Χάρη στην εκπληκτική της άμυνα, τα επιθετικά ριμπάουντ της, αλλά και τους πόντους στο γρήγορο τρανζίσιον, η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ. Με τον Ράιν Σούλη να πετυχαίνει οκτώ πόντους και να εξελίσσεται στον X-Factor του ματς σε άμυνα και επίθεση, η Εθνική μας ομάδα κράτησε την αντίπαλό της σε μόλις δύο εύστοχα σουτ σε 18 προσπάθειες (!) και με επιμέρους σκορ 21-5, πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 39-23.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, τον πρώτο λόγο είχαν οι επιθέσεις, με τις δύο χώρες να ξεδιπλώνουν το εκτελεστικό τους ταλέντο στο παρκέ. Με την τριάδα των Σούλη, Σαμοντούροφ και Αβδάλα να πετυχαίνουν από κοινού 19 πόντους, η Ελλάδα έφτασε μέχρι και το +23 (35-58), κλείνοντας την περίοδο με σκορ 63-49.

Παρά τις αλλαγές για λόγους τακτικής και ξεκούρασης, η «γαλανόλευκη», όχι μόνο δεν έριξε στροφές, αντιθέτως, συνέχισε να παίζει στον ίδιο υψηλό ρυθμό, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να πάρει τη νίκη και το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 82-60.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 23-39, 49-63, 60-82.

