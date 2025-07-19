Επίσημα στον Λεβαδειακό ο Γιάννης Τσιβελεκίδης. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου στόπερ, μετά την αποχώρησή του από την Athens Kallithea. Αυτή είναι η 5η μεταγραφή του Λεβαδειακού μετά από εκείνες των Τσιμπόλα, Μανθάτη, Φίλωνα και Γκούμα.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιάννη Τσιβελεκίδη. Γεννημένος στις 4/6/1999, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, στην οποία έμεινε για 12 χρόνια.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Athena Kallithea μετρώντας συνολικά 24 συμμετοχές. Στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στην Σλοβενία με την Φούζιναρ (2020-21) αλλά και στην Εσθονία με τη Νόμε Κάλιου (2021-24) πριν επιστρέψει πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παλαιότερα φόρεσε και τη φανέλα της Καλαμάτας.

Γιάννη σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες!

