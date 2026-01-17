Η Εθνική ομάδα πόλο έκανε αυτό που έπρεπε στην πρεμιέρα της Β' Φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επικρατώντας άνετα της Τουρκίας με 20-8 και επιβεβαιώνοντας τη διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. Με σοβαρότητα, ρυθμό και καθαρό μυαλό, η «γαλανόλευκη» επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και ολοκλήρωσε μια επαγγελματική εμφάνιση που της δίνει ώθηση για τη συνέχεια.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στο μεγάλο τεστ απέναντι στην Ιταλία (20/01, 19:00) εκεί όπου θα κριθούν πολλά για την πορεία της στη διοργάνωση. Η Εθνική χρειάζεται τουλάχιστον έναν βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα κάνει το καθήκον της και απέναντι στη Ρουμανία, ώστε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά.

