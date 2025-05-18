Ζωντανή για… σεντόνι παρέμεινε η Φόρεστ!

Η ομάδα του Νότιγχαμ πέρασε με 2-1 από την έδρα της αδιάφορης Γουέστ Χαμ στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League και διατηρήθηκε ζωντανή για έξοδο στο Champions League. Πηγαίνοντας πλέον σε «τελικό» με την Τσέλσι στην αυλαία του πρωταθλήματος, με στόχο τη νίκη για να τερματίσει εντός της πρώτης πεντάδας.

Από την αρχή φάνηκε ότι είχε μεγαλύτερη δίψα για το «τρίποντο» σε σχέση με τα «σφυριά». Αφού τη γλίτωσε στην ευκαιρία του Σούτσεκ, με τον Σελς να λέει «όχι» στην κεφαλιά του. Στη συνέχεια πίεσε και εν τέλει βρήκε το 1-0 στο 11’ με τον Γκιμπς-Γουάιτ, που εκτέλεσε μετά το κλέψιμο της μπάλας έπειτα από λάθος του Αρεολά (μετά το πρέσινγκ της). Όλη η ομάδα αφιέρωσε το τέρμα στον Αβονίγι, για την περιπέτεια που πέρασε το τελευταίο διάστημα.

Το 2-0 ήρθε στο 61’, με τον Ελάνγκα να εκτελεί φάουλ από τα αριστερά και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, αφού βρήκε στην πλάτη του Μιλένκοβιτς. Η φάση ελέγχθηκε για μπόλικη ώρα (με το σύστημα του ημιαυτόματου να είναι χαλασμένο) και εν τέλει αποφασίστηκε ότι δεν υπήρχε offside.

Από εκεί και μετά, οι φιλοξενούμενοι ηρέμησαν έπειτα από μία δύσκολη περίοδο, αλλά αυτό είχε αποτέλεσμα να χαλαρώσουν παράλληλα. Η Γουέστ Χαμ μείωσε με τρομερό βολέ του Μπόουεν στο 86’ και άγχωσε την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.