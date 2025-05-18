Ο Λεβαδειακός θέλει να φωνάξει ότι είναι η κορυφαία ομάδα των playouts της Stoiximan Super League και με τις εμφανίσεις του δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου απέδειξε για άλλη μία φορά την ανωτερότητα της και με 1-0 πήρε το διπλό στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό για την 9η και προτελευταία αγωνιστική αυτού του μίνι πρωταθλήματος.

Χρυσός σκόρερ για τους Βοιωτούς ήταν ο Άλεν Όζβολτ, με τον Σλοβένο να κρίνει την αναμέτρηση, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 41ο λεπτό.

Πλέον ο Λεβαδειακός ανέβηκε στους 47 βαθμούς και είναι στο +5 από τον Παναιτωλικό, με τους Αγρινιώτες όμως να έχουν παιχνίδι λιγότερο.

Σπουδαία στιγμή στο 82ο λεπτό, με τον Απόστολο Σαββίδη να περνάει αλλαγή και σε ηλικία 15 ετών και 8 μηνών και 9 ημερών, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Πανσερραϊκού στη μεγάλη κατηγορία.

