Τα… γούρια τηρεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πριν και από αυτό το Final 4. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάλεσε παραμονές του Final 4 τον Εργκίν Αταμάν στη βίλα του στο Σούνιο.

Οι δύο άνδρες κάθισαν γύρω από το… γνωστό τραπεζάκι και φωτογραφήθηκαν ακριβώς όπως πέρσι, πριν οι «πράσινοι» κατακτήσουν την Ευρωλίγκα στο Βερολίνο. Ο DPG και ο Τούρκος προπονητής ελπίζουν το γούρι να βγει και φέτος και ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει με το όγδοο από το Άμπου Ντάμπι, για το οποίο η αποστολή της ομάδας αναχωρεί την προσεχή Τρίτη.

Σημειώνεται πως προ ημερών ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τύπωσε ξανά την «Πράσινη» για να φέρει γούρι στον Παναθηναϊκό και σε αυτό το Final 4, όπως είχε συμβεί και πέρσι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.