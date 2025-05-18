Λογαριασμός
Γιαννακόπουλος και Αταμάν συναντήθηκαν στο Σούνιο για το… γούρι

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Εργκίν Αταμάν συναντήθηκαν στο Σούνιο λίγες μέρες πριν το Final 4, όπως έκαναν και πέρσι πριν το Βερολίνο

Αταμάν Γιαννακόπουλος

Τα… γούρια τηρεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πριν και από αυτό το Final 4. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάλεσε παραμονές του Final 4 τον Εργκίν Αταμάν στη βίλα του στο Σούνιο.

Οι δύο άνδρες κάθισαν γύρω από το… γνωστό τραπεζάκι και φωτογραφήθηκαν ακριβώς όπως πέρσι, πριν οι «πράσινοι» κατακτήσουν την Ευρωλίγκα στο Βερολίνο. Ο DPG και ο Τούρκος προπονητής ελπίζουν το γούρι να βγει και φέτος και ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει με το όγδοο από το Άμπου Ντάμπι, για το οποίο η αποστολή της ομάδας αναχωρεί την προσεχή Τρίτη.

Σημειώνεται πως προ ημερών ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τύπωσε ξανά την «Πράσινη» για να φέρει γούρι στον Παναθηναϊκό και σε αυτό το Final 4, όπως είχε συμβεί και πέρσι.

Πηγή: sport-fm.gr

