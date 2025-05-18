Λογαριασμός
Ο πρωταθλητής είναι εδώ: Τεράστια νίκη από τον Φερστάπεν στην Ίμολα

Ο Μαξ Φερστάπεν προσπέρασε από νωρίς τον poleman Όσκαρ Πιάστρι στην Ίμολα, δεν πτοήθηκε από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας και πέτυχε τη δεύτερη φετινή του νίκη

Formula 1

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν θα πέσει τόσο εύκολα!

Ο Ολλανδός πιλότος έδωσε ρεσιτάλ στο Grand Prix της Εμίλια Ρομάνια, προσπέρασε τον poleman Όσκαρ Πιάστρι στα πρώτα φρένα και κατάφερε να διατηρήσει μέχρι τέλους το προβάδισμά του, πετυχαίνοντας τη δεύτερή του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και μειώνοντας την απόστασή του από τις δύο McLaren!

Ο «Super Max», που έχασε οριακά την pole position στις χθεσινές κατατακτήριες, έκανε εκπληκτική εκκίνηση και πέρασε γρήγορα τον Πιάστρι με εντυπωσιακή μανούβρα. Ο Φερστάπεν έμοιαζε να οδεύει προς μία άνετη νίκη, ωστόσο το Αυτοκίνητο Ασφαλείας λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε ο άτυχος Κίμι Αντονέλι στην πίστα της πατρίδας του, άλλαξε προσωρινά τα δεδομένα.

Πράγματι, η εξέλιξη αυτή έφερε την εκμηδένιση όλων των διαφορών και έβαλε ξανά τις McLaren στο «παιχνίδι». Παρόλα αυτά, ο Φερστάπεν δεν έχασε σε κανένα σημείο τον έλεγχο του αγώνα και πανηγύρισε μία πολύτιμη νίκη, με τον Λάντο Νόρις μάλιστα να ξεπερνάει στο φινάλε τον ομόσταβλό του και να τερματίζει 2ος μπροστά από τον 3ο Πιάστρι.

Τέταρτος βγήκε ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari, ένα σημαντικό επίτευγμα αν συνυπολογιστούν οι καταστροφικές κατατακτήριες για την ιταλική ομάδα. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Αλεξάντερ Άλμπον, που μπήκε στην πεντάδα με τη Williams, ενώ 6ος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ράσελ-Σάινθ-Χάτζαρ-Τσουνόντα.

