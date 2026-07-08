Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με σκληρή δουλειά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, υπό τις οδηγίες του νέου του προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ.

O Δανός τεχνικός είδε την ομάδα του να κερδίζει τα δυο φιλικά με τη Χέλμοντ και τον Άγιαξ, βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα.

Στη μεγάλη συνέντευξή του στα ελληνικά Μέσα που βρέθηκαν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, ο Δανός τεχνικός μίλησε για την προετοιμασία, το στιλ που θέλει να περάσει στην ομάδα, τις μεταγραφές, τα παιδιά της Ακαδημίας, τον ρόλο του Ζέκα, τη δουλειά του επιτελείου και την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει το «τριφύλλι».

Μεταξύ άλλων στάθηκε ιδιαίτερα στη νοοτροπία, τη σταθερότητα, την καθημερινή δουλειά αλλά στην ανάγκη ο Παναθηναϊκός να μάθει να παίρνει αποτελέσματα μέσα στη διαδρομή της εξέλιξής του.

Αναλυτικά:

Κόουτς, αρχικά σας ευχαριστούμε. Ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από την ομάδα, την καλοκαιρινή προετοιμασία, το επίπεδο και τη δουλειά που γίνεται;

«Είναι καλές. Η δουλειά ήταν καλή. Οι παίκτες και το επιτελείο δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά. Δεν είναι εύκολο, ειδικά με τόσες αλλαγές στα αποδυτήρια. Πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα ιεραρχία. Πάντα όταν έρχεσαι ως νέος προπονητής, έχεις τις ιδέες σου και οι παίκτες πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές. Δεν είναι εύκολο.

Το ίδιο ισχύει και με το επιτελείο. Ήρθαν αρκετά νέα μέλη από τη Σκανδιναβία, υπάρχει και ο Βασίλης Δρούζας, ένας Έλληνας, αλλά γενικά υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα. Είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση να συνδέσεις τη σκανδιναβική κουλτούρα με την ελληνική. Όπως είπα από την πρώτη μέρα, αν μπορέσουμε να φέρουμε τα καλύτερα στοιχεία από τη Σκανδιναβία και να τα ενώσουμε με τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τον Παναθηναϊκό από μέσα, που έχουν γνώση του συλλόγου, του ελληνικού ποδοσφαίρου και καρδιά για την ομάδα, τότε όλα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε κάνει καλή αρχή».

Πλέον γνωρίζετε καλύτερα την ομάδα, έχετε περάσει αρκετές ημέρες με τους παίκτες. Πώς θα περιγράφατε την ταυτότητα και το στυλ ποδοσφαίρου που θέλετε να δώσει το project σας στην ομάδα σε αυτή τη φάση της σεζόν;

«Συνήθως λέω ότι γνωρίζεις πραγματικά καλά την ομάδα σου όταν έχεις περάσει από όλα. Όταν έχεις παίξει επίσημα παιχνίδια, όταν έχεις κερδίσει, όταν έχεις χάσει, όταν έχεις δει τα πραγματικά πρόσωπα όλων.

Όπως είπα και στους παίκτες χθες, το τελευταίο πράγμα για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε είναι το ταλέντο και η ποιότητα που έχουμε στο ρόστερ, γιατί θεωρώ ότι είναι σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχει προοπτική, όχι μόνο από τους παίκτες που ήρθαν από έξω, αλλά και από πολλούς που ήταν εδώ την περασμένη σεζόν. Ο στόχος είναι να τους κάνουμε να αποδίδουν καλύτερα, τόσο ατομικά όσο και ως σύνολο.

Νομίζω ότι οι παίκτες που έχουμε τώρα ταιριάζουν στον τρόπο με τον οποίο θέλω να παίξουμε. Υψηλό pressing όταν μπορούμε, παιχνίδι συνδυασμών, ασφάλεια με την μπάλα. Θεωρώ ότι έχουμε πολλούς έξυπνους, τεχνικά καλούς και δυνατούς παίκτες. Με όσους υπήρχαν ήδη από την προηγούμενη σεζόν και με τους νέους, αρχίζεις ήδη να βλέπεις έναν καλό κορμό, μια καλή ραχοκοκαλιά στην ομάδα».

Έχετε κατακτήσει τίτλους στην καριέρα σας. Αν έπρεπε να μας πείτε τρία βασικά συστατικά για να φτάσει μια ομάδα σε πρωταθλήματα, ποια θα επιλέγατε;

«Το πρώτο είναι να μένεις ήρεμος όταν οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα, για μια περίοδο, αρχίζουν να μην πηγαίνουν καλά. Αυτό είναι το βασικότερο για όλους: για τους παίκτες, το staff, τον προπονητή, τους διευθυντές. Όταν το πλοίο αρχίζει να βάζει λίγο νερό, τότε πρέπει να είσαι ήρεμος και να πιστεύεις σε αυτά που κάνεις.

Δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίζει κάτι και όλα να κυλούν ομαλά για 10 ή 11 μήνες. Θα υπάρξουν εμπόδια στον δρόμο. Θα υπάρξει κακή τύχη, θα υπάρξουν τραυματισμοί, θα υπάρξουν πολλά βουνά που θα πρέπει να ανέβεις. Για μένα αυτό είναι το πιο βασικό στοιχείο, αν έπρεπε να το συμπυκνώσω σε ένα πράγμα».

Αναλάβατε μια ομάδα που βρισκόταν σε μια μπερδεμένη κατάσταση. Ποιες ήταν οι βασικές αδυναμίες που εντοπίσατε όταν αρχίσατε να παρακολουθείτε και να αναλύετε τον Παναθηναϊκό;

«Ξεκίνησα να παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό όταν έγιναν οι πρώτες συζητήσεις. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το τι θεωρώ αδυναμίες. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατά και αδύναμα σημεία. Το ίδιο ισχύει και για τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουμε. Θα έχουν δυνατά σημεία, θα έχουν αδυναμίες. Κι εμείς το ίδιο.

Όπως έχω πει, πάντα σέβομαι τους αντιπάλους που αντιμετωπίζουμε, είτε πρόκειται για ομάδα της πρώτης τετράδας είτε για ομάδα που ανεβαίνει από τη δεύτερη κατηγορία. Έχω σεβασμό για τους αντιπάλους. Προφανώς όμως, αν θέλεις να τερματίσεις στην κορυφή, όπως είπα και στη συνέντευξη Τύπου, μία νίκη στα τελευταία 11 παιχνίδια απέναντι στις κορυφαίες ομάδες είναι πολύ λίγη. Αυτό το ποσοστό πρέπει να ανέβει. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα σε αυτά τα παιχνίδια.

Όταν ένας σύλλογος αποφασίζει να αλλάξει προπονητή, είναι πάντα επειδή αισθάνεται ότι υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να βελτιωθεί. Το ίδιο συνέβη και στην Κοπεγχάγη. Είχαμε λίγο παραπάνω από τρία καταπληκτικά χρόνια, αλλά οι τελευταίοι τέσσερις μήνες δεν πήγαν καλά. Τότε αποφασίστηκε να υπάρξει αλλαγή. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.

Εγώ κοιτάζω περισσότερο την προοπτική και τις ποιότητες που θεωρώ ότι έχει η ομάδα και προσπαθώ να αφήνω λίγο πιο πίσω τις πιθανές αδυναμίες. Προσπαθώ να βλέπω τα καλά στοιχεία των παικτών και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά καλά πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν στο μέλλον».

Μετά τις πρώτες εβδομάδες σας στον Παναθηναϊκό, αισθάνεστε ότι οι παίκτες αρχίζουν όχι μόνο να καταλαβαίνουν τι κάνουν μέσα στο γήπεδο, αλλά και γιατί το κάνουν;

«Νομίζω ότι κάνουμε μικρά βήματα συνεχώς. Αλλά αυτό το συμπέρασμα ίσως είναι ερώτηση για την 1η Αυγούστου, την 1η Σεπτεμβρίου ή την 1η Οκτωβρίου, γιατί τότε θα έχουμε παίξει επίσημα παιχνίδια. Τα φιλικά είναι πάντα λίγο διαφορετικά. Παίρνεις κάποιες απαντήσεις, αλλά δεν παίρνεις ποτέ ολόκληρη την εικόνα.

Εγώ και το staff μου κάνουμε αυτό που πιστεύουμε, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον μάθησης για τους παίκτες, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδέες μας. Παράλληλα θέλουμε να ενσωματώσουμε τα δυνατά σημεία που θεωρούμε ότι έχει η ομάδα. Ελπίζουμε και περιμένουμε ότι με τον καιρό θα μεγαλώσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και θα πάρουμε και τα αποτελέσματα, γιατί σε έναν μεγάλο σύλλογο αυτό είναι πάντα απαραίτητο».

Πώς βλέπετε τα παιδιά της Ακαδημίας που συμμετείχαν στην προετοιμασία;

«Ο Νεμπής ήταν τραυματίας, οπότε είναι κρίμα που δεν μπόρεσε να δείξει τι μπορεί να κάνει. Ο Χρήστος Γείτονας, ο τερματοφύλακας, έχει δείξει πολύ μεγάλη προοπτική σε όλες τις προπονήσεις. Ξέραμε από την αρχή ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Ήταν ένα καλό βήμα για εκείνον να είναι για δύο, δυόμισι, τρεις εβδομάδες με την πρώτη ομάδα και τα πήγε πολύ καλά.

Ο Μπινιάρης έχει δείξει ποιότητα και βελτίωση με τον καιρό. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έπαιξε λίγο εκτός θέσης, αλλά έτσι είναι στην αρχή. Είναι καλύτερο να παίζεις εκτός θέσης από το να μην παίζεις καθόλου. Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά της Ακαδημίας τα πήγαν καλά».

Σε ποιο χρονικό σημείο πιστεύετε ότι θα δούμε στον Παναθηναϊκό το στυλ του Νίστρουπ ή τον τρόπο παιχνιδιού του Νίστρουπ; Σε δύο, τρεις, τέσσερις μήνες;

«Ελπίζω να βλέπετε ήδη μικρά κομμάτια, αλλά είναι δύσκολο να το πεις. Είναι ποδόσφαιρο. Προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις.

Το μόνο που έχω πει είναι ότι υπάρχει ένας στόχος για το πώς θέλουμε να μοιάζει η ομάδα. Στη διαδρομή όμως προς αυτόν τον στόχο πρέπει να βρούμε τρόπο να παίρνουμε αποτελέσματα. Αυτό είναι και το κριτήριο με το οποίο κρίνεται ένας προπονητής. Το 100% ίσως να μη φτάσει ποτέ. Ίσως στη δική μου περίοδο να φτάσουμε στο 90%. Αλλά σε κάθε περίπτωση, στη διαδρομή πρέπει να παίρνουμε αποτελέσματα. Τι είναι τέλειο; Ίσως να μην υπάρχει τέλειο. Για εμάς το ζητούμενο είναι να βελτιώνουμε την ομάδα και να παίρνουμε αποτελέσματα όσο προχωράμε».

Σας παρακολουθήσαμε στις προπονήσεις, γιατί φωνάζετε αρκετά, και λέγατε στους παίκτες ότι πρέπει να είναι έτοιμοι και ότι μετά από πέντε εβδομάδες θα είναι διαφορετική ομάδα. Είστε ικανοποιημένος από το βάθος του ρόστερ ή θεωρείτε ότι χρειάζονται κι άλλες μεταγραφές πριν από τα επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια;

«Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τις μεταγραφές. Θα πω ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις στις οποίες έχουμε μεγάλο βάθος και πολύ υψηλό ανταγωνισμό, ειδικά στον άξονα. Υπάρχουν και άλλες θέσεις στις οποίες ίσως είμαστε έναν παίκτη λιγότερο, ειδικά αν υπάρξει τραυματισμός στη λάθος θέση.

Ο τεχνικός διευθυντής κι εγώ παρακολουθούμε και αναλύουμε καθημερινά την κατάσταση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερη, τόσο στις προπονήσεις όσο και στη μεταγραφική περίοδο. Ήδη θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάποιες καλές και έγκαιρες προσθήκες, αλλά το παράθυρο είναι μεγάλο. Το πλήρες ρόστερ δεν θα έχει οριστικοποιηθεί πριν από έξι ή επτά εβδομάδες».

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του τερματοφύλακα στη φάση του build-up και γιατί προτιμάτε αυτή τη λύση;

«Σέβομαι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να βλέπει κανείς το ποδόσφαιρο, αλλά ως προπονητής πρέπει να πιστεύεις στον δικό σου τρόπο. Η δική μου εμπειρία λέει ότι ένας τερματοφύλακας που είναι ήρεμος με την μπάλα και έξυπνος στο build-up δίνει λιγότερο στρες στην ομάδα. Γίνεται πιο δύσκολο για τον αντίπαλο να σε πιέσει.

Θεωρώ σημαντικό να έχεις στο τέρμα έναν τερματοφύλακα που μπορεί να συμμετέχει στο build-up, τόσο με κοντινές όσο και με μακρινές επιλογές. Το βασικό όμως είναι να δίνει λιγότερο στρες στην ομάδα και να προσφέρει ηρεμία. Για μένα η ηρεμία στον τερματοφύλακα είναι τα πάντα. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να πάρουμε τον Ινιάκι».

Μετά από μια πολύ καλή πορεία στη Βίμποργκ και δύο νταμπλ με την Κοπεγχάγη, πήρατε μια δύσκολη και απαιτητική απόφαση: να δουλέψετε για πρώτη φορά εκτός Δανίας και να έρθετε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που σας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση;

«Η απόφαση να φύγω από τη Δανία δεν ήταν μια απόφαση που πήρα αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ουσιαστικά μια απόφαση που είχαμε πάρει από την προηγούμενη σεζόν, μετά το δεύτερο νταμπλ με την Κοπεγχάγη, όταν ζήτησα από τον σύλλογο άδεια να πάω σε άλλη χώρα, γιατί υπήρχε τότε πρόταση.

Η Κοπεγχάγη δεν μου επέτρεψε να φύγω το προηγούμενο καλοκαίρι και αυτό ήταν απολύτως δίκαιο, γιατί είχαμε συμβόλαιο και συμφωνία. Ήδη όμως πριν από έναν χρόνο θα μπορούσα να είχα βγει εκτός Δανίας. Οπότε το να πάω στο εξωτερικό ήταν συνεχώς στο μυαλό μου.

Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές το timing είναι τα πάντα. Ο Παναθηναϊκός ήθελε νέο προπονητή, εγώ ήμουν στην αγορά και όταν άρχισα να αναλύω τις ανάγκες του Παναθηναϊκού, τους στόχους του και το project, κατάλαβα γρήγορα ότι ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον για εμένα.

Γιατί; Είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Είναι ένα club που σημαίνει πολλά για πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα και γύρω από την Αθήνα. Θεωρώ ότι τώρα έχει μια πλατφόρμα πάνω στην οποία είναι ρεαλιστικό να κάνει το επόμενο βήμα. Εκεί βλέπω και τον εαυτό μου. Είναι ένα project στο οποίο μπορώ να δω τον εαυτό μου.

Όπως είπα και στη συνέντευξη Τύπου, ξέρω ότι οι προσδοκίες εδώ είναι τεράστιες και η πίεση επίσης τεράστια. Αλλά αυτό είναι κάτι στο οποίο είμαι συνηθισμένος και θέλω να βρίσκομαι σε έναν σύλλογο που στοχεύει στην απόλυτη κορυφή. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που είμαι τώρα στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό».

Έχετε πλέον καλύτερη εικόνα για τους παίκτες. Υπάρχει κάτι που σας εξέπληξε θετικά στην προετοιμασία, κάτι που ίσως δεν γνωρίζατε;

«Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχω εκπλαγεί από κάτι. Το ήξερα. Από την πρώτη συζήτηση με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Μπαλντίνι και τον πρόεδρο είχα πει ότι πρέπει να κοιτάξουμε την προοπτική και την ποιότητα που υπάρχει ήδη στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη, τόσο σε επίπεδο παικτών όσο και σε επίπεδο τεχνικού επιτελείου. Δεν θα έλεγα, λοιπόν, ότι υπάρχει κάτι που με εξέπληξε. Γενικά είμαι θετικός με αυτά που βλέπω, αλλά όχι έκπληκτος».

Πώς περιμένετε να προσαρμοστούν οι νέοι παίκτες και τι μπορεί να φέρει ο καθένας στην ομάδα;

«Προφανώς όλοι ελπίζουμε ότι θα προσαρμοστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι δική μας ευθύνη, ως staff, να τους εντάξουμε και να τους βοηθήσουμε να προσαρμοστούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Είναι όμως μη ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι όλοι οι νέοι παίκτες θα προσαρμοστούν αμέσως. Ο καθένας θα έχει τον δικό του ρυθμό.

Κάποιοι έρχονται αμέσως από προετοιμασία στην Ελβετία. Κάποιοι δεν έχουν κάνει πολλά τις τελευταίες εβδομάδες. Περιμένω από τον Πένια να μπει με ηρεμία και εμπειρία. Ο Ραστόντερ στην κορυφή έρχεται από μια σεζόν όπου έγινε πρωταθλητής, άρα ξέρει τι χρειάζεται. Τον χρειαζόμαστε για τη φυσική του παρουσία, τα τρεξίματα, την ικανότητά του να δουλεύει στην τελευταία γραμμή, είτε αποφασίσουμε να παίξουμε με έναν υψηλόσωμο επιθετικό και έναν πιο μικρό, είτε με δύο πιο μεγάλους. Ο Ντέσερς επίσης ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμος σε τέσσερις, πέντε, έξι εβδομάδες.

Ο Καμαρά έχει κορυφαία διεθνή φυσικά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι το έχει δείξει ήδη στις προπονήσεις. Είναι γρήγορος, επιθετικός όταν πηγαίνει μπροστά, πιέζει την μπάλα. Είναι top παίκτης. Από εκεί και πέρα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξελίξουμε το παιχνίδι του με την μπάλα, να βρίσκει κάθετες πάσες προς τα μπροστά. Εκεί πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω.

Ο Τσάπρας είναι επίσης ένας παίκτης που ήξερα από την εποχή μου στην Κοπεγχάγη. Είναι πολύ επιθετικός, υψηλής έντασης, κάνει πολλά τρεξίματα υψηλής έντασης, μπορεί να σκοράρει, δημιουργεί πολλές ασίστ, είναι πολύ διεισδυτικός. Νομίζω ότι ταιριάζει σε αυτά που θέλουμε.

Ο Ντε Φράι είναι ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία και όσα έχει ζήσει στην καριέρα του. Όταν παίρνεις έναν τέτοιο παίκτη, είναι πάντα σημαντικό να νιώσεις ότι έχει βαθιά “πείνα” για να μπει στο project. Αυτό το ένιωσα από την πρώτη συζήτηση που είχα μαζί του. Κατάλαβα αμέσως ότι θέλει να είναι στον Παναθηναϊκό, ότι θέλει να βοηθήσει το club να πετύχει τους στόχους του. Αυτό το έχουμε νιώσει από την πρώτη στιγμή που ήρθε. Στη Δανία λέμε ότι τα πόδια του πατάνε στη γη. Κι έτσι είναι. Αυτό είναι πολύ θετικό».

Σχετικά με τη διάταξη, μιλάμε για 4-3-3, 4-2-3-1 ή κάτι διαφορετικό;

«Τι είναι 4-3-3, τι είναι 4-2-3-1, τι είναι 4-4-2; Συνήθως όταν μιλάω για σχηματισμό, το κάνω χωρίς την μπάλα. Με την μπάλα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία. Μπορείς να χτίσεις με πολλά διαφορετικά σχήματα.

Αυτό που έχω πει είναι ότι κυρίως θα πιέζουμε και θα αμυνόμαστε με τετράδα πίσω. Αν είναι 4-2-3-1, αυτό συνδέεται πολύ με το 4-4-2. Μπορείς να το πεις 4-2-3-1, για παράδειγμα αν είναι ο Τεττέη και Γιάγκουσιτς, τότε μοιάζει περισσότερο με 4-2-3-1. Αν είναι ο Ραστόντερ με τον Τεττέη ή τον Ντέσερς, τότε μοιάζει περισσότερο με 4-4-2.

Αυτή είναι η ευελιξία που θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε. Ο Γιάγκουσιτς μπορεί να παίξει στον άξονα, αλλά μπορεί να είναι και πολύ καλός winger, που κινείται από έξω προς τα μέσα και λειτουργεί στους ίδιους χώρους. Ο Ζαρουρί μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές. Ο Αντίνο είχε μια πραγματικά πολύ δυνατή προετοιμασία. Ο Ταμπόρδα μπορεί επίσης να παίξει και στις δύο πλευρές, δουλεύοντας προς τον άξονα. Οπότε η δύναμη των παικτών και η κατάστασή τους τη συγκεκριμένη μέρα καθορίζουν λίγο και τον σχηματισμό. Αλλά η βάση πίσω είναι τετράδα».

Στην προετοιμασία παρατηρήσαμε υψηλό pressing, γρήγορες μεταβάσεις. Προτιμάτε ένα στυλ βασισμένο περισσότερο στην κατοχή ή στοχεύετε σε πιο άμεσο και κάθετο παιχνίδι;

«Θέλω να είμαστε άμεσοι όταν πρέπει. Συνήθως λέω ότι όταν χτίζεις από πίσω απέναντι σε ομάδα που πιέζει ψηλά, οι επιθέσεις σου θα είναι λίγο πιο άμεσες, γιατί όταν ο αντίπαλος πιέζει ψηλά υπάρχει χώρος πίσω του. Εκεί πρέπει να είσαι άμεσος.

Όταν όμως φτάνεις στο μισό του αντιπάλου, κάποιες φορές θέλω να ηρεμούμε λίγο, να είμαστε συμπαγείς και να περιμένουμε τη σωστή στιγμή. Όπως είπα και στη συνέντευξη Τύπου, αν αναλύσετε τις καλύτερες ομάδες μου στην Κοπεγχάγη, το πρώτο νταμπλ που κερδίσαμε ήρθε με μια πολύ νεανική ομάδα, με μικρόσωμους παίκτες, που ήταν εξαιρετικοί στους συνδυασμούς με την μπάλα και στην κατοχή, με πολύ μεγάλη ασφάλεια στην μπάλα.

Το επόμενο νταμπλ, το 2024-25, ήρθε με μια λίγο πιο physical ομάδα, εξαιρετική στο pressing, με τον Βίκτορ Φρόχολντ στη μεσαία γραμμή, που τώρα είναι στην Πόρτο, σαν μηχανή πίεσης. Ήταν παίκτες που μπορούσαν να καλύψουν μέτρα πολύ γρήγορα. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που κερδίσαμε. Έχω λοιπόν μια ποδοσφαιρική πίστη, αλλά δεν είμαι κλεισμένος σε μία μόνο γωνία του στυλ παιχνιδιού».

Πρώτα απ’ όλα είμαστε άνθρωποι και μετά επαγγελματίες. Θέλετε να μας μιλήσετε για την ιστορία πίσω από αυτό το όμορφο βραχιολάκι που φοράτε;

«Είναι από την κόρη μου. Έχω δύο. Έφτιαξε το ένα στο νηπιαγωγείο και μετά στο σχολείο. Όταν είχα συνεντεύξεις πριν ή μετά τα παιχνίδια, όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα, άρχισε να μου λέει: “Δεν το φοράς”. Οπότε έπρεπε να το βάζω.

Είναι κομμάτι αυτού που είμαι. Πρώτα είσαι άνθρωπος της οικογένειας, πρώτα είσαι μπαμπάς και μετά προπονητής ποδοσφαίρου. Έτσι είναι για όλους».

Έχετε περάσει με μεγάλη επιτυχία τη διαδικασία των καλοκαιρινών ευρωπαϊκών προκριματικών με την Κοπεγχάγη. Ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι βρίσκεται σε μια αγχωτική κατάσταση, γιατί πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους για να μπει στη League Phase. Αυτή η κατάσταση σας φέρνει περισσότερο άγχος ή αλλάζει τα πλάνα σας για τη δομή της ομάδας;

«Όχι, δεν αλλάζει τίποτα στη δομή. Έχω περάσει τρεις προκριματικούς γύρους, δύο φορές για το Champions League. Προφανώς, όταν έχεις προκριματικά Champions League υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας. Αν χάσεις έναν γύρο, πας στο Europa League. Αν χάσεις δύο, πας στο Conference League. Ευτυχώς για εμάς, κερδίσαμε και τους τρεις γύρους και πήγαμε δύο φορές στο Champions League.

Το καλοκαίρι του 2024 μου θυμίζει πολύ την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα με τον Παναθηναϊκό. Εκείνη η ομάδα της Κοπεγχάγης ήταν επίσης εντελώς νέα ομάδα. Τότε έπρεπε να προκριθούμε στο Conference League και ταυτόχρονα να χτίσουμε μια νέα ομάδα. Φυσικά θα είναι δύσκολο, θα είναι σκληρό. Πρέπει να αποκλείσεις τρεις αντιπάλους, να παίξεις έξι παιχνίδια, ξεκινώντας τώρα με την Πάκσι από την Ουγγαρία. Στο τέλος, όμως, πρέπει να τα καταφέρουμε. Δεν είναι εύκολο να προκριθείς στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο, αλλά είναι ξεκάθαρος στόχος για εμάς».

Ακούσαμε στην προπόνηση ότι δίνετε μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες, αλλάζετε τις θέσεις της ομάδας και τις αποστάσεις ανάμεσα στους παίκτες. Είναι αυτό το πρώτο στοιχείο στο οποίο θέλετε να δώσετε έμφαση στον Παναθηναϊκό;

«Είναι σημαντικό, αλλά για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι και η ομάδα του προηγούμενου προπονητή, του κυρίου Μπενίτεθ, ήταν συμπαγής ομάδα. Δεν πιστεύω ότι εκεί υπάρχει τεράστια διαφορά. Η συμπαγής δομή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι τα πάντα. Να είσαι συνδεδεμένος με τους συμπαίκτες σου, να είστε κοντά μεταξύ σας, τόσο με την μπάλα όσο και χωρίς την μπάλα.

Σήμερα, το 2026, όλες οι ομάδες είτε είναι καλές στις μεταβάσεις, είτε είναι καλές με την μπάλα, είτε βρίσκονται στη 14η θέση είτε στην πρώτη ή στη δεύτερη. Οπότε η συμπαγής διάταξη, το να είσαι κοντά όταν επιτίθεσαι, όταν αμύνεσαι, όταν πιέζεις, είναι λέξη-κλειδί».

Ο σύλλογος επένδυσε πολλά χρήματα στον Γιάγκουσιτς. Βλέπουμε ότι τον εντάσσετε στην ομάδα. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει;

«Πρέπει να ειπωθεί πρώτα κάτι που δεν αλλάζει καθόλου. Όποιος κι αν προπονεί τον Παναθηναϊκό, είτε είμαι εγώ είτε ήταν ο Μπενίτεθ, ο κανόνας ότι μπορούν να παίξουν μόνο 11 παίκτες ισχύει. Δεν είναι ότι επειδή ήρθα εγώ μπορώ να ξεκινάω με 14. Σε έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός θα υπάρχουν πάντα καλοί παίκτες στον πάγκο. Έτσι είναι.

Ο Αντριάνο είναι μεγάλο ταλέντο. Έχει υψηλή προοπτική. Για εμάς, για το staff και για το περιβάλλον που πρέπει να δημιουργήσουμε στον Παναθηναϊκό, είναι σημαντικό την ίδια στιγμή που θα παίρνουμε αποτελέσματα, στο μέλλον να βρούμε λίγο καλύτερη ισορροπία και στο κομμάτι των νέων παικτών. Αυτό θα είναι προς όφελος κυρίως του Παναθηναϊκού, αλλά και των ίδιων των παικτών.

Ο Αντριάνο είναι ένας νέος παίκτης με μεγάλη προοπτική, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Ο Αντίνο, ο Κάτρης, ο Μπινιάρης, παρότι είναι λίγο μικρότερος, ο Ετιέν που ήταν στο εξωτερικό. Πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό. Είναι όμως σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για το ποιος θα παίζει. Οι εμφανίσεις αποφασίζουν αν θα παίξεις ή όχι. Όχι η τιμή με την οποία αποκτήθηκες, ούτε αν είσαι από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού ή ήρθες από έξω. Οι εμφανίσεις μετρούν. Πρέπει όμως να βρούμε μια ισορροπία, ώστε να φέρουμε τους νέους παίκτες λίγο πιο κοντά στο γήπεδο σε σχέση με το παρελθόν».

Για τις επόμενες μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός θέλει αριστερό μπακ, μέσο, στόπερ. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, μπορείτε να μας το πείτε. Τι χαρακτηριστικά θέλετε να έχουν οι επόμενες κινήσεις;

«Δεν έχω σχόλιο. Βλέπω ήδη πάρα πολλές φήμες για παίκτες που έρχονται και φεύγουν. Προφανώς έχω στενό διάλογο με τον τεχνικό διευθυντή, αλλά δεν θέλω να κάθομαι εδώ και να μιλάω για μεταγραφές. Η πιο σημαντική μεταγραφή για μένα, για την οποία μπορώ να εγγυηθώ ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό, είναι να κάνω καλύτερους τους παίκτες που έχουμε ήδη. Αυτή είναι η δουλειά μου αυτή τη στιγμή».

Έχετε φέρει μαζί σας ένα πολύ δυνατό τεχνικό staff. Θέλω να σας ρωτήσω και για το staff σας, αλλά και για τον Ζέκα, έναν παλιό θρύλο του συλλόγου. Είναι καλύτερος ως παίκτης ή ως προπονητής;

«Μια απαίτηση που είχα και την είπα στον σύλλογο από την αρχή, όταν κατάλαβα ότι έπρεπε να φέρω ένα αρκετά μεγάλο staff, ήταν ότι η κοινωνική ευφυΐα είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να έρθουμε εδώ και να είναι ξεκάθαρο τι θέλουμε να αλλάξουμε, τι πρέπει απλώς να προσαρμόσουμε και τι ήταν ήδη πολύ καλό πριν έρθουμε. Η γνώση που έχουμε πάρει για τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είναι ότι υπάρχουν ήδη πολλά καλά πράγματα στον σύλλογο. Υπάρχει τεχνογνωσία στο ελληνικό staff. Από το ιατρικό επιτελείο, τους φυσιοθεραπευτές, τους αναλυτές, όλα τα τμήματα. Υπάρχει πολλή γνώση. Η δική μας δουλειά είναι να τους κάνουμε να νιώσουν περισσότερο κομμάτι της ομάδας απ’ όσο ίσως ένιωθαν στο παρελθόν. Δεν θα πετύχουμε ποτέ στον Παναθηναϊκό αν είναι μόνο εγώ και πέντε Δανοί. Τότε θα μας διώξουν σε δύο μήνες.

Άρα το ζητούμενο είναι ξανά να πάρουμε τα καλύτερα στοιχεία από όσα πιστεύουμε εμείς και να τα ενώσουμε με όλη την τεχνογνωσία που υπάρχει ήδη εδώ. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή αρχή σε αυτό.

Όσον αφορά τον Κάρλος (Ζέκα), όταν έρχεσαι ως νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό και συμπτωματικά ο πρώην αρχηγός σου στην Κοπεγχάγη, τον οποίο σέβεσαι πολύ, είναι και ένα πολύ σεβαστό πρόσωπο στον Παναθηναϊκό, θα ήταν εξαιρετικά ανόητο να μη φροντίσεις να είναι μέρος του προπονητικού επιτελείου. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή.

Ο Κάρλος έχει γνώση για τα πάντα γύρω από τον σύλλογο, έχει αγάπη για την ομάδα, γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρει να διαβάζει ανθρώπους και αποδυτήρια. Έχει κάνει πολύ καλή αρχή και είναι πολύ περίεργος να μάθει πώς είναι να σκέφτεσαι ως προπονητής. Δεν έχει μεγάλη εμπειρία στο να σχεδιάζει προπονήσεις στο γήπεδο. Εκεί ο Στέφαν (Μάντσεν), ο Μόρτεν (Μόλκιερ) και ο Άντερς (Στόρσκοβ) έχουν μεγάλη εμπειρία. Αυτό που έχει όμως είναι η εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο και την καριέρα του ως παίκτης. Είναι καλό να έχεις στο staff ανθρώπους με την ματιά του ποδοσφαιριστή. Αυτό το έχει ο Κάρλος, όπως και ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο Κάσπερ, με την προηγούμενη καριέρα του».

Ποιο ήταν το προπονητικό σας είδωλο και γιατί;

«Συνήθως δεν έχω είδωλο. Πάντα προσπαθούσα, και νομίζω ότι θα συνεχίσω να το κάνω και στον Παναθηναϊκό, να κοιτάζω πολλά πράγματα. Όταν ήμουν στην Κοπεγχάγη, φυσικά παρακολουθούσα τα κορυφαία πρωταθλήματα. Την Premier League, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία.

Για μένα όμως είναι πολύ σημαντικό, τόσο για να πετύχω στο παρελθόν με την Κοπεγχάγη όσο και στο μέλλον με τον Παναθηναϊκό, να κοιτάζω συλλόγους στην Ευρώπη που έχουν πολλές ομοιότητες. Ποιοι από τους καλύτερους συλλόγους στην Ολλανδία κάνουν καλά βήματα αυτή τη στιγμή; Τι κάνουν οι δύο ομάδες της Πράγας στην Τσεχία; Πώς γίνεται η κορυφαία ομάδα στην Ελβετία να χάσει ξαφνικά την κορυφή από μια ομάδα χαμηλότερα που αρχίζει να κερδίζει;

Είναι σημαντικό να παρακολουθείς τα κορυφαία πρωταθλήματα, αλλά και να θυμάσαι ότι εκεί που πρέπει να πετύχεις τώρα είναι σε ένα πρωτάθλημα χαμηλότερης κατάταξης, αλλά σε έναν τεράστιο σύλλογο. Είναι διαφορετικό από το να βλέπεις Μπρέντφορντ – Μπράιτον. Δεν είναι το ίδιο. Ίσως είναι πιο χρήσιμο να κοιτάζεις την καλύτερη ομάδα της Τσεχίας, την καλύτερη ομάδα του Βελγίου, την Κλαμπ Μπριζ, γιατί υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες σε στόχους, φιλοδοξίες και πλαίσιο με αυτό που θέλουμε να κάνουμε στον Παναθηναϊκό».

Ο Παναθηναϊκός είναι 16 χρόνια χωρίς Πρωτάθλημα και ο σύλλογος, ο κόσμος, όλοι ζουν υπό μεγάλη πίεση. Είναι δύσκολο σε μικρό χρόνο να παίξεις καλό και ελκυστικό ποδόσφαιρο, να παίρνεις νίκες και να κατακτήσεις τίτλους. Ποια είναι η βασική σας προτεραιότητα; Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να περάσει η ομάδα από εσάς;

«Να κάνουμε την ομάδα σταθερή, ικανή να κερδίζει και να παίρνει αποτελέσματα. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίξουν όμορφο ποδόσφαιρο. Δεν θα είμαι ο προπονητής που θα κάτσει σε μια συνέντευξη Τύπου και θα πει ότι θέλω να παίξω όμορφο ποδόσφαιρο. Φυσικά και θέλω. Όλοι οι προπονητές το θέλουν αυτό. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο.

Θα προσπαθήσω να εφαρμόσω τα πράγματά μου όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο. Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι σε όλους τους μεγάλους συλλόγους στην Ευρώπη και στον κόσμο, στη διαδρομή προς το να φέρεις τις εμφανίσεις πιο κοντά στη δική σου ποδοσφαιρική λογική, πρέπει να παίρνεις αποτελέσματα. Για μένα η βασική προτεραιότητα είναι να έχουμε μια σταθερή ομάδα, να κάνουμε μικρά βήματα και να παίρνουμε αποτελέσματα στη διαδρομή. Αυτό θα μας επιτρέψει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε βάθος χρόνου».

Πέρα από τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά, είναι η νοοτροπία το πρώτο πράγμα που κοιτάτε σε έναν παίκτη που θέλετε να έχετε στην ομάδα σας;

«Ναι, η νοοτροπία είναι πολύ σημαντική. Να κάνεις κάθε μέρα το καλύτερο που μπορείς, να δουλεύεις σκληρά. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, για να μπορείς να κερδίσεις, κάποιες φορές πρέπει να βάλεις το εγώ σου στην άκρη και να βάλεις τα πράγματα στη σωστή σειρά: πρώτα ο σύλλογος, δεύτερη η ομάδα, τρίτος ο εαυτός σου.

Αν βρούμε αυτή την ισορροπία, σύλλογος, ομάδα, εαυτός, τότε τα μικρά μας εγώ στην τρίτη θέση μπορούν να πετύχουν κάτι μεγάλο. Αυτό θα είναι κλειδί. Μέχρι τώρα έχω μόνο θετικά πράγματα να πω. Ξέρω βέβαια ότι είναι νωρίς. Είναι προετοιμασία, όλοι είναι χαρούμενοι, κανείς δεν είναι ακόμα στον πάγκο, δεν έχουμε χάσει παιχνίδι. Είναι ο “μήνας του μέλιτος”, η νέα ενέργεια. Έτσι είναι. Και αυτός ο μήνας του μέλιτος θα τελειώσει σε μερικούς μήνες.

Χρειάζομαι παίκτες που είναι δεσμευμένοι να κάνουν τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Αν είναι έτσι, τότε εγώ και το staff μου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους εξελίξουμε και να τους βοηθήσουμε να πετύχουν και ατομικά. Δεν έχει σημασία αν είναι 34 ή 16 ετών. Θα τους βοηθήσουμε».

Λέτε στους παίκτες σας ότι πρέπει να πονέσουν, να υποφέρουν, αν θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Αυτό είναι το πνεύμα που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να φτάσει στην πρώτη θέση;

«Αν ο Παναθηναϊκός θέλει να είναι στην κορυφή, τότε προφανώς πρέπει να ξεπεράσουμε κάθε πόνο και να υποφέρουμε μαζί. Αλλά φυσικά αυτό μόνο δεν αρκεί. Πρέπει επίσης να βάλουμε μέσα τα δυνατά μας στοιχεία και να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στην ομάδα που θέλουμε να γίνουμε.

Για να φτάσεις στην κορυφή χρειάζεται δυνατή νοοτροπία, γιατί δυστυχώς για εμάς υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι που θέλουν να είναι στην κορυφή στο τέλος. Όπως έχω πει, έχω τεράστιο σεβασμό για το ελληνικό πρωτάθλημα και για την κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπάρχουν πραγματικά πολύ δυνατές ομάδες».

Πριν έρθετε εδώ, πήρατε μια δύσκολη και σημαντική απόφαση για την καριέρα σας. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθήσατε πολύ τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποιες διαφορές βλέπετε ανάμεσα στο δανέζικο και το ελληνικό ποδόσφαιρο;

«Φυσικά είμαι σε μία διαδικασία να μάθω την ομάδα του Παναθηναϊκού εδώ και τρεις εβδομάδες, αλλά θεωρώ ότι η προοπτική που υπάρχει εδώ στις μεγάλες ομάδες, σε επίπεδο πόρων και υποδομών, με βάση όσα έχω δει μέχρι τώρα, μπορεί να είναι υψηλότερη από αυτή των κορυφαίων συλλόγων στη Δανία.

Στη Δανία όλες οι ομάδες, είτε είναι έκτες, όγδοες, δέκατες ή δωδέκατες, προσπαθούν να παίξουν με κοντινούς συνδυασμούς, με πολύ μεγάλη ασφάλεια στην μπάλα, πολύ καλά με την μπάλα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα βλέπω ότι υπάρχουν ομάδες που το κάνουν έτσι, άλλες που το κάνουν αλλιώς και ίσως μια τρίτη κατηγορία ομάδων που το κάνουν εντελώς διαφορετικά.

Το εννοώ θετικά αυτό. Υπάρχουν περισσότερα ξεχωριστά στυλ. Στη Δανία οι περισσότερες ομάδες προσπαθούν σχεδόν να κάνουν το ίδιο πράγμα».

Στην Ελλάδα υπάρχουν και ομάδες που παίζουν χαμηλά, σε low block, και θέλουν κυρίως να καταστρέψουν το παιχνίδι.

«Πρέπει να το σεβαστείς αυτό. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατά και αδύναμα σημεία και όλοι οι προπονητές έχουν μία δουλειά κι αυτή είναι να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν θα παραπονεθώ ποτέ επειδή παίζω απέναντι σε μια ομάδα που στέκεται σε χαμηλό μπλοκ. Είναι δίκαιο. Είναι ο τρόπος τους να σε κερδίσουν.

Κι εμείς, αν έχουμε μια δύσκολη εκτός έδρας μέρα και για 20 λεπτά είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να αμυνθούμε χαμηλά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρίσκεις τον τρόπο να παίρνεις αποτελέσματα, όποιος κι αν είναι ο σύλλογος στον οποίο βρίσκεσαι».

Ποια ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της προπονητικής σας καριέρας μέχρι τώρα;

«Οι τελευταίοι τρεις-τέσσερις μήνες στην Κοπεγχάγη ήταν η πιο δύσκολη περίοδός μου ως προπονητής. Η Κοπεγχάγη είναι ο σύλλογός μου. Είναι ο σύλλογος στον οποίο εκπαιδεύτηκα και εξελίχθηκα ως προπονητής και ως άνθρωπος. Οι τελευταίοι τρεις-τέσσερις μήνες εκεί ήταν εξαιρετικά δύσκολοι. Ήταν δύσκολη περίοδος για όλους μας και ήταν επίσης δύσκολο, μαζί με το διοικητικό συμβούλιο και τον διευθυντή, να πάρουμε την κοινή απόφαση ότι μια συνεργασία που ίσως πιστεύαμε πως θα κρατήσει πολλά χρόνια έπρεπε να σταματήσει μετά από τρεισήμισι χρόνια μεγάλης επιτυχίας, αλλά με τους τελευταίους τέσσερις μήνες να είναι εξαιρετικά δύσκολοι για όλους στην Κοπεγχάγη».

Ποιο ήταν το βασικό μάθημα από εκείνη την περίοδο;

«Έχω περάσει και άλλες κρίσεις στην Κοπεγχάγη, από τις οποίες στο τέλος βγήκαμε και κερδίσαμε. Όταν τα βλέπω όλα συνολικά, και το είπα και σε δανέζικο Μέσο που ήρθε στην Ολλανδία για συνέντευξη, πιστεύω ότι η περίοδός μου στην Κοπεγχάγη θα έπρεπε να είχε τελειώσει τον Δεκέμβριο, μετά το τελευταίο παιχνίδι πριν από τα Χριστούγεννα, αντί για τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

Νομίζω ότι και εγώ και η διοίκηση, με βάση όλη την επιτυχία που είχαμε για λίγο περισσότερο από τρία χρόνια, σκεφτήκαμε: “Τώρα θα έχουμε έναν μήνα διακοπή, θα επιστρέψουμε με νέα ενέργεια”. Αλλά δεν συνέβη. Θα έπρεπε να είχαμε σταματήσει λίγο νωρίτερα και τότε όλα θα ήταν πολύ καλύτερα.

Η τελευταία περίοδος στην Κοπεγχάγη ήταν δύσκολη. Όταν όμως κοιτάζω συνολικά την παρουσία μου εκεί, είμαι εξαιρετικά περήφανος και χαρούμενος. Κατακτήσαμε τέσσερις τίτλους, προκριθήκαμε σε τρεις τελικούς Κυπέλλου, παίξαμε τρεις φορές στο Champions League, αποκλειστήκαμε στα νοκ άουτ μόνο από την Τσέλσι στο Conference League και από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League, πουλήθηκαν πολλοί νέοι παίκτες. Ήταν μια καλή περίοδος. Απλώς τους τελευταίους μήνες θα ήθελα να μην τους είχα ζήσει».

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο, χτίζει νέο γήπεδο και βελτιώνει το προπονητικό κέντρο. Αυτές οι εγκαταστάσεις ενισχύουν το όραμά σας να είστε μέρος μιας πιθανής επιτυχίας εδώ στην Ελλάδα;

«Θα έλεγα ότι, είτε υπήρχε νέο γήπεδο είτε όχι, εγώ θα ερχόμουν στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι ο σύλλογος είναι από μόνος του καταπληκτικός.

Όταν το γήπεδο θα είναι έτοιμο και ο Παναθηναϊκός θα μετακομίσει εκεί, νομίζω ότι, και προφανώς είμαι μόνο ο προπονητής, δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάσω, αλλά αν η πλατφόρμα είναι καλή τώρα, σε έναν χρόνο θα είναι ακόμα καλύτερη για να κοιτάξει ο σύλλογος το μέλλον».

Είδαμε σε βίντεο του Παναθηναϊκού ότι στο δεύτερο γκολ απέναντι στη Χέλμοντ πανηγυρίσατε λιγάκι. Ήταν επειδή προήλθε από στατική φάση, κάτι που δουλεύετε συνεχώς στην προπόνηση;

«Ναι ναι. Οι στατικές φάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και, για να γυρίσω σε μια προηγούμενη ερώτηση για τις διαφορές ανάμεσα στο δανέζικο και το ελληνικό ποδόσφαιρο, μερικές από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη στις στατικές φάσεις είναι στη Δανία. Η Μίντιλαντ και η Άαρχους, που μόλις κατέκτησε το πρωτάθλημα Δανίας, είναι πολύ ψηλές ομάδες.

Ξέρω πολύ καλά, από κακή εμπειρία στη Δανία, πόσο σημαντικές είναι οι στατικές φάσεις. Ο Μόρτεν Μόλκιερ, που είναι τώρα βοηθός προπονητή στον Παναθηναϊκό, έχει δουλέψει στη Μίντιλαντ πρόσφατα, οπότε έχει φέρει και κάποιες από τις δικές τους σκέψεις.

Αν κοιτάξετε και τις μεταγραφές που έχουμε κάνει, μπορούμε πλέον να βάλουμε στην ομάδα περισσότερη σωματική δύναμη και ύψος. Είναι σημαντικό να μην δεχθείς γκολ σε μια μέρα που είσαι πολύ καλύτερη ομάδα, αλλά η μπάλα δεν μπαίνει μέσα, αλλά επίσης και σε μια μέρα που ίσως είσαι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο και μπορείς στο τέλος να κερδίσεις από μια στατική φάση. Πρέπει όμως να έχεις τους παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό».

Τι γνωρίζετε για τις μεγάλες αντιπαλότητες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τη μάχη με Ολυμπιακό και ΑΕΚ;

«Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα απέναντι σε αυτές τις ομάδες και ανυπομονώ να είμαι μέρος της, με όλη την ενέργεια και την αγάπη που υπάρχει για τον Παναθηναϊκό.

Με αυτό όμως ως δεδομένο, έχω τεράστιο σεβασμό για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τις ομάδες της κορυφής. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ καλές ομάδες και καλοί παίκτες. Στο τέλος της ημέρας, υπάρχει μια διαφορά 20 βαθμών που πρέπει να καλύψουμε. Πρέπει να μιλήσουν τα πόδια (οι πράξεις μας) και όχι το στόμα (τα λόγια). Γιατί, στο τέλος, την περασμένη σεζόν υπήρχαν τρεις ομάδες που ήταν καλύτερες από εμάς και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αλλάξουμε αυτό στο μέλλον».





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