Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Iδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει πολιτική και οικονομική ισχύ απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις

«Η πράσινη ενέργεια είναι ο μοναδικός δρόμος για την ενεργειακή αυτονομία, αλλά δεν είναι ο μοναδικός τρόπος να αποκτήσει ενεργειακή ασφάλεια»

«Η πράσινη ενέργεια είναι ο μοναδικός δρόμος για την ενεργειακή αυτονομία, αλλά δεν είναι ο μοναδικός τρόπος να αποκτήσει ενεργειακή ασφάλεια»

Η ενεργειακή ασφάλεια, η γεωπολιτική και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρου Εξάρχου, με τους δημοσιογράφους, Απόστολο Μαγγηριάδη και Χριστίνα Βίδου, στο πλαίσιο του 30th Annual Government Roundtable - Progress in an age of upheaval | Geopolitics-Growth-Technology. Ο κ.Εξάρχου υποστήριξε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της απέναντι στις μεγάλες διεθνείς δυνάμεις και να ανακτήσει τον ρόλο της στις παγκόσμιες εξελίξεις» και τονίζοντας «η ενέργεια είναι ασφάλεια», υπενθύμισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αποκάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο τους κινδύνους της μονομερούς εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιδρά εκ των υστέρων στις κρίσεις, αντί να τις προλαμβάνει, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η λύση δεν βρίσκεται στην αντικατάσταση της μίας εξάρτησης με μια άλλη. «Εάν φύγουμε από το ρωσικό φυσικό αέριο μόνο και μόνο για να εξαρτηθούμε από το αμερικανικό, θα έχουμε κάνει το ίδιο λάθος», σημείωσε, επιμένοντας πως η Ευρώπη οφείλει να διασφαλίσει ισορροπία στις πηγές ενέργειας και να αποκτήσει πραγματική ενεργειακή κυριαρχία.

Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι η Ελλάδα είναι «ένα βήμα μπροστά», επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και η δυνατότητα εισαγωγής αμερικανικού LNG ενισχύουν τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας. Όπως εξήγησε, η διακοπή των ρωσικών προμηθειών από το 2027 και οι δυσκολίες τροφοδοσίας από το Κατάρ καθιστούν τις Ηνωμένες Πολιτείες τη βασική αξιόπιστη πηγή LNG για την Ευρώπη, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις ελληνικές ενεργειακές υποδομές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει πολιτική και οικονομική ισχύ απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις. «Όποιος δεν είναι στο τραπέζι, είναι στο μενού», είπε, επαναλαμβάνοντας τη γνωστή φράση που αποδίδεται στον Καναδό πρωθυπουργό, για να υπογραμμίσει ότι η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στις διεθνείς αποφάσεις δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Ρωσία.

Κατά την άποψή του, αυτό προϋποθέτει ταχύτερες αποφάσεις, μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα δημιουργίας συμμαχιών ανάλογα με το εκάστοτε ζήτημα, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις.

«Η Ελλάδα ζει ιστορικές στιγμές»

Αναφερόμενος στην πράσινη μετάβαση, ο επικεφαλής της AKTOR ξεκαθάρισε ότι στηρίζει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ωστόσο προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική επιλογή. Όπως εξήγησε, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβαρύνει διαρκώς επιχειρήσεις και νοικοκυριά με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στον κόσμο, εάν δεν διαθέτει τους οικονομικούς πόρους για να στηρίξει αυτή τη μετάβαση.

«Η πράσινη ενέργεια είναι ο μοναδικός δρόμος για την ενεργειακή αυτονομία, αλλά δεν είναι ο μοναδικός τρόπος να αποκτήσει ενεργειακή ασφάλεια», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται ρεαλιστικοί συμβιβασμοί ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να παραμείνει ανταγωνιστική.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δημιουργήσει «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές», δηλαδή επιχειρήσεις με μέγεθος και δυνατότητες αντίστοιχες των αμερικανικών και κινεζικών ομίλων. Όπως είπε, ακόμη και οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραμένουν μικρές σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της κοινής οικονομικής στρατηγικής.

Ιδιαίτερα αισιόδοξος εμφανίστηκε για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, κάνοντας λόγο για μια περίοδο που δεν έχει συναντήσει ξανά στην πολυετή επαγγελματική του πορεία. «Η Ελλάδα ζει ιστορικές στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον έχει αλλάξει θεαματικά. Όπως περιέγραψε, πριν από λίγα χρόνια η αναφορά και μόνο στην Ελλάδα αρκούσε για να απομακρύνει ξένους επενδυτές, ενώ σήμερα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια είναι πρόθυμα να αναλάβουν ελληνικό επιχειρηματικό κίνδυνο, επενδύοντας ίδια κεφάλαια στην οικονομία.

Ο κ. Εξάρχου απέδωσε αυτή την αλλαγή στις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια και εκτίμησε ότι, εφόσον διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα και συνεχιστεί η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, οι επενδύσεις θα μπορέσουν σταδιακά να αντικαταστήσουν τη στήριξη από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι προοπτικές της AKTOR

Στο πλαίσιο αυτό ενέταξε και το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου AKTOR, ύψους 3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι η εταιρεία αναπτύσσεται ακολουθώντας τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης παραμένουν οι ενεργειακές επενδύσεις, το LNG, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι παραχωρήσεις και οι υποδομές, ενώ διαπίστωσε ότι συνολικά η χώρα αποτελεί πλέον έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για τα διεθνή κεφάλαια.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται ίσως στην καλύτερη φάση της σύγχρονης οικονομικής της πορείας, τονίζοντας ότι εφόσον αξιοποιηθεί η συγκυρία, η ανάπτυξη θα στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στις ιδιωτικές επενδύσεις και όχι σε εξωτερικούς πόρους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία μιας οικονομίας «που θα στηρίζεται στα δικά της πόδια και όχι στα ξένα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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