Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αμέσως μετά το φιλικό 3-0 του Παναθηναϊκού επί της Γκρασχόπερ και μιλώντας στο flash interview του ΣΚΑΪ, ανέφερε:

«Είναι πάντα θετικό να νικάς. Σημασία έχει πως βελτιωνόμαστε. Στα πρώτα 15 λεπτά και προς το τέλος δεν είχαμε τον ρυθμό που θέλαμε. Γενικά όλα κύλησαν καλά. Είδα πάσες και ρυθμό. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος».

Για τη γενικότερη εικόνα που αποκόμισε, σχολίασε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος και από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, ακόμα και για λίγα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Σήμερα όσοι ήρθαν έπαιξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές σε πολλές θέσεις. Δεν είμαστε ευάλωτοι στους τραυματισμούς όπως ήμασταν πριν τέσσερις βδομάδες. Προς το παρόν κάνουμε καλή προετοιμασία».

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