Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε για πρώτη φορά, στον ΣΚΑΪ και την Έλλη Κασόλη, για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε το νέο του άλμπουμ, το οποίο έφτασε στη 12η θέση του Billboard Top World Album Chart.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής αποκάλυψε πώς προέκυψε η ιδέα για το πετυχημένο άλμπουμ και πόση δουλειά χρειάστηκε, από μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων, για να φτάσει στο πολύ καλό αποτέλεσμα.

«Είναι χαρά μεγάλη αυτό που συμβαίνει. Πάντα πίστευα ότι η ελληνική μουσική μπορεί να πιάσει κορυφές. Εγώ κάνω ότι μπορώ, με τον δικό μου τρόπο, με τη δική μου σκέψη, αυτό να το πολλαπλασιάσω. Νομίζω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλους τους συνεργάτες, που δουλέψαμε εδώ και πολλά χρόνια για αυτό το άλμπουμ.



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Ξεκίνησε από μία ιδέα με τον Γιάννη Περδικάρη στην Τζια, και επειδή είμαστε και οι δύο νησιώτες, λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα tribute στην ελληνική παράδοση. Μαζέψαμε όλους τους legends από τα ελληνικά νησιά. Τους κάναμε μία ομάδα και πηγαίναμε στην Τζιά κάθε λίγο και λιγάκι, σε ένα στούντιο που φτιάξαμε εκεί.

Είναι μία μεγάλη διαδρομή. Αυτοί οι άνθρωποι έχτισαν τη νησιωτική μουσική. Αυτή τη θέση στο Billboard την παίρνει η ελληνική μουσική. Σε όλον τον κόσμο βλέπουμε ότι η ελληνική μουσική πιάνει τις κορυφές», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Για τη συναυλία στην Κωνσταντινούπολη είπε:

«Ο τουρκικός λαός αγαπάει την ελληνική μουσική και χαίρομαι που η μουσική αποτελεί γέφυρα για τους πολιτισμούς. Χαίρομαι πολύ που ζήσαμε με όλον αυτόν τον κόσμο την εμπειρία αυτή».

Πηγή: skai.gr

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