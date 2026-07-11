Άργος: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν 20χρονο, κατά τη διάρκεια καταδίωξης τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης, στην περιοχή του 'Αργους.

Οι δύο αστυνομικοί οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή Ναυπλίου και μετά τις πολύωρες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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