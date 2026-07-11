Το Wimbledon απέκτησε νέα «Βασίλισσα» για ένατη διαδοχική σεζόν. Σε έναν σπουδαίο τελικό με πολλές ανατροπές και συγκινήσεις που έλαβε χώρα στο κεντρικό κορτ του βρετανικού τουρνουά, η Λίντα Νόσκοβα πήρε τον τσέχικο «εμφύλιο» επί της συμπατριώτισσάς της, Καρολίνα Μούχοβα, επικρατώντας με 2-1 σετ (6-2, 5-7, 6-3) μετά από 2 ώρες και 29 λεπτά αγώνα, φτάνοντας έτσι στην ιστορική πρώτη της κατάκτηση ενός Grand Slam.

H 21χρονη τενίστρια (Νο.12 του κόσμου) όχι μόνο δεν λύγισε μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας της, αντιθέτως, επέδειξε μεγάλη ψυχραιμία, ωριμότητα και εξαιρετικό έλεγχο του αγώνα απέναντι στην 29χρονη αντίπαλό της (Νο.9), ακόμη και όταν είδε τη Μούχοβα να της «σβήνει» πέντε match-point και να επιστρέφει από το 5-2 και να κατακτά το δεύτερο σετ με 7-5.

Δείτε βίντεο από τη μεγάλη νίκη της Νόσκοβα:

Tennis. What a sport.



Karolina Muchova saves FIVE Championship points and we're heading to a decider. #Wimbledon pic.twitter.com/eyrh7Ovqrr — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

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