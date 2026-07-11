Θρήνος στον ΠΑΟΚ: Έφυγε από τη ζωή 25χρονος αθλητής του Πόλο

Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά την απώλεια του Στάθη Λαλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Ο νεαρός πολίστας της ομάδας υδατοσφαίρισης του «Δικεφάλου» έδωσε για μεγάλο διάστημα τη δική του μάχη απέναντι στον καρκίνο, όμως δεν κατάφερε να βγει νικητής, σκορπίζοντας θλίψη στον σύλλογο και στον χώρο της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Ο Στάθης Λαλιάς αποχαιρετάται από την οικογένεια του ΠΑΟΚ ως ένας αθλητής που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ και το τμήμα Υδατοσφαίρισης, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Στάθη Λαλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών, έπειτα από γενναία και πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο.

Ο Στάθης υπήρξε παιδί της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Φόρεσε το σκουφάκι του Συλλόγου από τις ακαδημίες υδατοσφαίρισης, και, με την αξία του, έφτασε έως και την ανδρική ομάδα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.

Η απώλειά του γεμίζει θλίψη ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία, η οποία θα τελεστεί την Τρίτη 14 Ιουλίου.



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει… Καλό ταξίδι, Στάθη».

Πηγή: Thestival.gr

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