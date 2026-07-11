«Πράσινος» ορθολογισμός. Έλεγχος. Δουλεμένος. Και αρκετά άλλα στοιχεία μπορεί να προσδώσει κανείς στον Παναθηναϊκό μετά και το τρίτο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 3-0 της Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο μπροστά σε περίπου 15.000 οπαδούς τους, βράδυ 11ης Ιουλίου και η ομάδα έδειξε ότι συνεχίζει σε δρόμο που μπορεί να υποσχεθεί πολλά…

Ανεπίσημο ντεμπούτο από Ντε Φράι με την πράσινη φανέλα, ιδιαίτερα ορεξάτος και σκόρερ ο Γιάγκουσιτς, ξανά γκολ ο Ταμπόρδα.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να «διαβάσει» το πρέσινγκ και το παιχνίδι της Γκρασχόπερ, προσπαθώντας να συνηθίσει τις συνθήκες της αναμέτρησης κι έπειτα να βάλει εκείνος σε εφαρμογή το δικό του παιχνίδι.

Οι Ελβετοί ανέβασαν πολύ ψηλά όλες τις γραμμές τους και αυτό ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Τζέικομπ Νίστρουπ ώστε να δει σε πόσο μεγάλο βαθμό αποδίδει η δουλειά του σε ό,τι αφορά το «σπάσιμο» της πίεσης του αντιπάλου με build-up είτε από τα στόπερ, είτε από τον Πένια.

Η παρουσία του Στέφαν Ντε Φράι έδινε τρομερή ψυχραιμία, ηρεμία και σταθερότητα στα μετόπισθεν, ενώ, δεν έλειψαν και οι στιγμές που ο πρώην «νερατζούρο» αμυντικός, έδειξε ότι ξέρει πολύ καλά να στέλνει και την μπάλα προς την επίθεση. Παρά την πίεση από την Γκρασχόπερ, η εστία του «τριφυλλιού» δεν διέτρεξε τον παραμικρό κίνδυνο. Την ίδια στιγμή, όταν ο Παναθηναϊκός βρήκε χώρο, έβγαλε transition… μισό γκολ, αλλά από την μπαλιά του Κοντούρη προς τον Γιάγκουσιτς, ο τελευταίος βρήκε το δοκάρι στο 25ο λεπτό.

Ο πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης φάσης ήταν ιδιαίτερα ορεξάτος στο πρώτο ημίχρονο, σε αντίθεση με τον Αντίνο που έβρισκε εμπόδια. Έδωσε μάχες και ο Τετέι, αλλά προφανώς χρειαζόταν κι εκείνος περισσότερη στήριξη από τους εξτρέμ, με τους Αντίνο και Ζαρουρί να μην του προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα που του έβαζε η άμυνα των Ελβετών.

Ο Γιάγκουσιτς τελικά βρήκε το γκολ που άξιζε στο παιχνίδι προτού αποχωρήσει με αλλαγή και η Λεωφόρος τον αποθεώσει. Ο νεαρός Κροάτης στο 48ο λεπτό κι αφού τροφοδοτήθηκε από τον Καλάμπρια που είχε περάσει πλέον ως αριστερός μπακ, βρήκε δίχτυα με αριστερό σουτ εκτός περιοχής που κόντραρε για το 1-0. Ο Ζαρουρί ανέβασε κάπως ρυθμό στο δεύτερο μέρος, ο Νίστρουπ άρχισε τις αλλαγές περνώντας τους Τσάπρα, Καμαρά και Ταμπόρδα μεσοεπιθετικά, ενώ ο Ντε Φράι πήρε μονάχα ένα ημίχρονο συμμετοχής.

Το «τριφύλλι» προσπάθησε παρά τις πολλές αλλαγές που γίνονταν σταδιακά να μη χάσει ούτε στιγμή τον έλεγχο του ματς και η μοναδική φορά που ο Πένια κλήθηκε να επέμβει, με τον Παναθηναϊκό να δέχεται τελική, ήταν… στο τελευταίο δεκάλεπτο! Μέχρι τότε, ο Ζαρουρί είχε γράψει το 2-0 στο 70’ με δεξί τελείωμα από φάση που ξεκίνησε από πλάγιο άουτ και κίνηση του Τσάπρα κεντρικά, ενώ, στο 88’ ήρθε και τρίτο γκολ.

Ο Παύλος Παντελίδης με ωραίο τρόπο άφησε στον Τσάπρα από δεξιά κι έφυγε για κίνηση προς την περιοχή. Ο νέος μπακ του Παναθηναϊκού έστειλε από δεξιά τον Σιώπη κι αυτός γύρισες για τον Ταμπόρδα που με εύκολο πλασέ χρίστηκε ξανά σκόρερ στη φετινή προετοιμασία, γράφοντας το τελικό 3-0.

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια (71’ Μπινιάρης), Κυριακόπουλος (46’ Τσάπρας), Ντε Φράι (46’ Κάτρης), Ίνγκασον (60’ Καμαρά), Τσιριβέγια (71’ Τσέριν), Κοντούρης (60’ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (71’ Παντελίδης), Αντίνο (79’ Σιώπης), Γιάγκουσιτς (60’ Τουμπά), Τετέι (46’ Ραστόντερ)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.