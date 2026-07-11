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Συνάντηση Ιράν και Ομάν για το Ορμούζ: Πρόταση για δύο ξεχωριστά ελεγχόμενες οδούς

Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο

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Ορμούζ

Κοντά σε οριστική συμφωνία για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δίχως να παραβιάζονται οι όροι του μνημονίου με τις ΗΠΑ, βρίσκονται Ιράν και Ομάν.

Με επικεφαλής του υπουργούς Εξωτερικών, οι κυβερνήσεις των δύο κρατών συνεργάστηκαν σήμερα σε μία πολύωρη συζήτηση, προκειμένου να βρεθεί και συμφωνηθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στη νευραλγική για την παγκόσμια οικονομία περιοχή.

Όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται έγκυρη πηγή, το Ομάν πρότεινε τη διαχείριση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ μέσω δύο ξεχωριστά ελεγχόμενων οδών. Η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο τέθηκε στο τραπέζι και βρίσκεται υπό συζήτηση.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Στενά του Ορμούζ Ιράν Ομάν
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