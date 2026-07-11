Μουντιάλ 2026: Ο Μακρόν ετοιμάζει ταξίδι για τον τελικό, αρκεί να περάσει η Γαλλία

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με την προϋπόθεση οι «Μπλε» να έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium, ωστόσο, ο Μακρόν δεν θα δώσει το «παρών» στον ημιτελικό που θα προηγηθεί ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ισπανία, που είναι προγραμματισμένος για τις 14/7, ημέρα της εθνικής εορτής της Γαλλίας.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο πλευρό των «τρικολόρ» σε μεγάλες διοργανώσεις. Στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ παρακολούθησε από κοντά τον νικηφόρο ημιτελικό απέναντι στο Μαρόκο (2-0), αλλά και τον δραματικό τελικό με την Αργεντινή, όπου η Γαλλία ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι από την Αργεντινή με 4-2.

Είχε επίσης δώσει το «παρών» στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 στη Ρωσία, όταν η Γαλλία επικράτησε 1-0 του Βελγίου.

Οι «τρικολόρ» έχουν εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για την τετράδα μετά τη νίκη τους με 2-0 επί του Μαρόκου και πλέον ετοιμάζονται για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ισπανία, η οποία εξασφάλισε την πρόκρισή της αποκλείοντας το Βέλγιο με σκορ 2-1, σύμφωνα με αυτό τον αξιωματούχο.

Πηγή: skai.gr

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