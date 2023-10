Νικολογιάννης: «Θετική η παρουσία των μεταγραφών του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα» Αθλητικά 13:51, 11.10.2023 linkedin

Ο Τάσος Νικολογιάννης μετέφερε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ακούστε τον απολογισμό του για τους παίκτες που ήρθαν το καλοκαίρι