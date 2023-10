«Έφυγε» σε ηλικία 55 ετών η σύζυγος του Φαν' τ Σιπ Αθλητικά 11:37, 11.10.2023 linkedin

Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Τζον Φαν' τ Σιπ, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια του πρώην Ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Ελλάδος