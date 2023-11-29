Νικολογιάννης: «Θα παίξει για τη νίκη ο Παναθηναϊκός - Ανεβασμένη η Βιγιαρεάλ»

Την ανάγκη του Παναθηναϊκού να κάνει μια καλή εμφάνιση μετά και το κακό αποτέλεσμα με τον Άρη υπογράμμισε ο Τάσος Νικολογιάννης, επισημαίνοντας ότι ο στόχος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι να παίξει για να πάρει τη νίκη.



Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού από την Ισπανία όπου βρίσκεται για τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αναφερόμενος στην Βιγιαρεάλ τόνισε ότι είναι ανεβασμένη μετά και την νίκη της στο τελευταίο της ματς με την Οσασούνα, σε ένα ματς που είχε πρόβλημα από το πρέσινγκ της αντιπάλου, και ξεχώρισε ο Μοράλες που σκόραρε και τα τρία τέρματα της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε καλές καιρικές συνθήκες στην Ισπανία, περίπου 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα παραμείνει για προπόνηση και την Παρασκευή πριν την αναχώρησή του για την Ελλάδα.



Ακούστε το σχετικό απόσπασμα…

