Άρωμα ντέρμπι έχει η εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time η οποία φιλοξενεί τη Νικολέττα Ράλλη. Η δημοφιλής παρουσιάστρια μιλάει για το μεγάλο παιχνίδι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ που διεξάγεται την Κυριακή στην OPAP Arena.

Ως μητέρα, μοντέλο και ηθοποιός η Νικολέτα Ράλλη σχολιάζει με το δικό της ανατρεπτικό τρόπο τους σημαντικούς αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Αποκαλύπτει στη Χριστίνα Βραχάλη σε ποιον αθλητή θα έδινε εκπομπή και ποιος είναι ο αγαπημένος της παίκτης.

Μιλάει ακόμα για τον δυσκολότερο ρόλο της ζωής της, την ξένη σειρά που θα ήθελε να συμμετάσχει και τραγουδάει το "Bohemian Rhapsody" των Queen στο στούντιο του ΟΠΑΠ.

Δείτε την εκπομπή εδώ:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

