Ευγνώμων για όσα του έχει χαρίσει το ποδόσφαιρο και όσα έχει πετύχει ο ίδιος δήλωσε ο Λιονέλ Μέσι, που βραβεύτηκε από τη Marca σε εκδήλωση στο Μαϊάμι ως ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία. Ο 37χρονος σούπερ σταρ δήλωσε «γεμάτος», αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξει και στο Μουντιάλ του 2026, που θα γίνει στην Αμερική.

«Ευχαριστώ τον Θεό γιατί έχω πραγματοποιήσει όλα μου τα όνειρα. Μπόρεσα να πετύχω πολλά περισσότερα από όσα ονειρευόμουν όταν ήμουν παιδί. Κατάφερα να κάνω πραγματικότητα το μεγαλύτερο όνειρο κάθε παίκτη, να πάρω το Μουντιάλ. Όταν άρχισα την καριέρα μου είχα την τύχη να πάρω πολλούς τίτλους με την ομάδα της ζωής μου, την Μπαρτσελόνα. Πήρα τρόπαια και με την Παρί και τώρα στην Ίντερ Μαϊάμι. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι περισσότερο, αλλά είμαστε κοντά σε έναν ακόμη τίτλο και πάντα θα προσπαθώ για το καλύτερο», τόνισε ο Αργεντινός.

Για το αν αποτελεί κίνητρο για τον ίδιο να παίξει στο Μουντιάλ του 2026 είπε:

«Ζω μέρα με τη μέρα, απολαμβάνω τη στιγμή και όταν έρθει η στιγμή θα δούμε. Ελπίζω να μπορώ να συνεχίσω να αποδίδω σε αυτό το επίπεδο, να νιώθω καλά και να είμαι χαρούμενος, γιατί όταν απολαμβάνω αυτό που κάνω, είμαι ευτυχισμένος. Δεν έχω θέσει στόχο να φτάσω μέχρι εκεί, αλλά κοιτάζω μέρα με τη μέρα και θέλω να είμαι καλά. Μετά θα δούμε».

Μετά από αρκετά δύσκολα χρόνια με την Αργεντινή, ο «Λέο» πλέον έχει την αναγνώριση που αξίζει. «Χαίρομαι πολύ που έπαιξα σε ένα γεμάτο γήπεδο για την εθνική ομάδα και άκουσα τον κόσμο να φωνάζει το όνομά μου. Είναι το καλύτερο για μένα. Έχω δουλέψει σκληρά και πέρασα πολλές δύσκολες στιγμές με την εθνική ομάδα για να φτάσω σε αυτό το σημείο και τώρα το απολαμβάνω περισσότερο από ποτέ», υπογράμμισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στα αγαπημένα του μέρη. «Η Βαρκελώνη και η Αργεντινή είναι τα δύο σπίτια μου. Εκεί απολαμβάνω να βρίσκομαι εγώ και η οικογένειά μου. Όμως και τώρα είμαστε σε μια πόλη (σ.σ. Μαϊάμι) που είμαστε χαρούμενοι και το απολαμβάνουμε», είπε.

