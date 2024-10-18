Όλη η δράση του ελληνικού πρωταθλήματος είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

To πρωτάθλημα, μετά τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Η μάχη των δικεφάλων και όλη η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου μεταφέρεται στο γήπεδο του bwin ΣΠΟΡFM 94,6.

Την Κυριακή (20/10) στις 20:30 το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ μαγνητίζει τα βλέμματα και ο bwin ΣΠΟΡFM 94,6 μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο της «Opap Arena».

Μισή ώρα νωρίτερα ο ΑΡΗΣ, που καταγράφει υψηλές πτήσεις, παίζει με την αξιόμαχη ATHENS KALLITHEA.

Ακόμα ένα σημαντικό παιχνίδι για την 8η αγωνιστική διεξάγεται στο «Γεντί Κουλέ», με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από τον ΟΦΗ που πλέον έχει τον Ράσταβατς στον πάγκο του. Η σέντρα είναι στις 18:00.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας όμως, αρχίζει στις 16:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό.

Η αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει το Σάββατο (19/10) με τον αγώνα Βόλος - Πανσερραϊκός στις 17:00.

Ο Ατρόμητος στις 20:00 υποδέχεται τον Παναιτωλικό και τριάντα λεπτά αργότερα η Λαμία κοντράρεται με τον Asteras AKTOR.

Μετά τη λήξη της αγωνιστικής, ακούστε σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μέχρι τις δώδεκα που ανοίγουμε τις γραμμές στους ακροατές για ποδοσφαιρική κουβεντούλα…

Όλη η δράση του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι εδώ.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.