Νίκολα Γιόκιτς: Έτοιμος για ιστορικό ρεκόρ

Ο Νίκολα Γιόκιτς «κουβαλά» και φέτος τους Νάγκετς και οι επιδόσεις του είναι κάθε χρόνο και καλύτερες.



Ο Σέρβος σέντερ οδεύει με μαθηματική ακρίβεια προς ένα ιστορικό επίτευγμα, αφού με επτά αγώνες να απομένουν για το τέλος της κανονικής περιόδου, είναι στις τρεις πρώτες θέσεις σε τέσσερις βασικές στατιστικές κατηγορίες.

Ο «Τζόκερ» είναι τρίτος σκόρερ του ΝΒΑ με 29,3 πόντους ανά αγώνα (32,8 έχει ο Γκίλτζους-Αλεξάντερ και 30,2 ο Αντετοκούνμπο), δεύτερος ριμπάουντερ με 12,8 (όσα έχει και ο Τάουνς, ενώ 14 έχει ο Σαμπόνις), δεύτερος σε ασίστ με 10,2 (11,5 έχει ο Γιανγκ) και δεύτερος σε κλεψίματα με 1,8 (3,1 έχει ο Ντάνιελς).



Παράλληλα, ο 30χρονος άσος είναι πρώτος σε τριπλ-νταμπλ με 30 φέτος και μοιράζεται με τον Ντομάντας Σαμπόνις την πρώτη θέση στα νταμπλ-νταμπλ με 54.



Με αυτούς τους αριθμούς δικαίως θεωρείται αρκετά πιθανό να κατακτήσει το βραβείο του MVP για τέταρτη φορά στην καριέρα του και μάλιστα μέσα σε πέντε σεζόν, αν και ισχυρός ανταγωνιστής του είναι ο Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.