ΑΕΚ: Τα είπαν για πάνω από μιάμιση ώρα Αλμέιδα και παίκτες

Το κλίμα ήταν βαρύ στην προπόνηση της ΑΕΚ τη Δευτέρα, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ (2-3) στην OPAP Arena για την πρεμιέρα των playoffs.



Η απογοήτευση και ο προβληματισμός ήταν έκδηλοι στα πρόσωπα όλων, αφού για πρώτη φορά επί ημερών του Ματίας Αλμέιδα η ομάδα έμεινε χωρίς νίκη για τέταρτο συνεχές παιχνίδι και αυτό συνέβη στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν.



Ο Αργεντινός προπονητής κράτησε τους παίκτες του για πάνω από μιάμιση ώρα στα αποδυτήρια για να συζητήσουν, όλοι μαζί, τι έφταιξε στο τελευταίο παιχνίδι αλλά και πού οφείλεται γενικότερα η καθίζηση της ομάδας. Ήθελε και ο ίδιος να επισημάνει κάποια πράγματα, αλλά και να ακούσει τους ποδοσφαιριστές, καθώς εκτιμά και τη δική τους άποψη.

Περισσότερα πράγματα για την κουβέντα τους δεν βγήκαν προς τα έξω, ωστόσο είναι δεδομένο πως η «Ένωση» θα αναζητήσει άμεσα αντίδραση, αρχής γενομένης από τον αυριανό επαναληπτικό ημιτελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Μπορεί ελπίδες πρόκρισης να μην υπάρχουν μετά τη συντριβή με 6-0 στο πρώτο παιχνίδι, που έχει πλήξει ανεπανόρθωτα την ομάδα, ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να κάνουν μια νέα αρχή, να πάρουν ψυχολογική ώθηση από αυτό το ματς και να δώσουν συνέχεια στα πέντε εναπομείναντα ματς για τα playoffs, όπου στόχος είναι η διατήρηση της δεύτερης θέσης.



Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές στο αυριανό ματς της OPAP Arena (20:30). Ο Στρακόσα θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, ο Μήτογλου που εξέτισε την ποινή του αναμένεται να είναι βασικός, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με αρκετούς από τους παίκτες που πέρασαν αλλαγή την Κυριακή, όπως οι Οντουμπάτζο, Πήλιος, Κοϊτά, Σιμάνσκι και Ελίασον. Όσον αφορά στους Μαρσιάλ και Περέιρα, δύσκολα θα τους δούμε και τώρα στην αποστολή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.