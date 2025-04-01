Για την απόκτηση του Έρικ Λαμέλα ενδιαφέρεται η Ρίβερ Πλέιτ, όπως αναφέρει δημοσίευμα στην Αργεντινή.

Οι «μιγιονάριος» θέλουν έναν παίκτη κλάσης εν όψει της συμμετοχής τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και έχουν βάλει στο μάτι τον 33χρονο μεσοεπιθετικό, που έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ ως και το 2027.

Ο Λαμέλα, που φέτος έχει 5 γκολ και 3 ασίστ σε 26 εμφανίσεις με την «Ένωση», άρχισε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ρίβερ Πλέιτ και έπαιξε στην πρώτη ομάδα από το 2009 μέχρι το 2011, προτού αρχίσει την ευρωπαϊκή του καριέρα.

