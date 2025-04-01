Πλήγμα στη Μάντσεστερ Σίτι με τον Έρλινγκ Χάαλαντ!

Όπως ενημέρωσαν οι «πολίτες» ο τραυματισμός του Νορβηγού στράικερ, τον οποίο αποκόμισε στο ματς του FA Cup με την Μπόρνμουθ, είναι σοβαρότερος του αναμενομένου!

BREAKING: Erling Haaland left Bournemouth with his left foot/ankle in a protective boot following the injury sustained in the second-half.



🎥 TikTok: celebstarclips pic.twitter.com/DNB2H8phyh — City Xtra (@City_Xtra) March 30, 2025

Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε ο σύλλογος, ο Χάαλαντ πρόκειται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, στο οποίο υπάρχουν κρίσιμα ματς για τη Σίτι στην προσπάθεια της να βγει στο Champions League, αλλά και να κατακτήσει το Κύπελλο.

Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα του ήταν τόσο σοβαρό, που τον ανάγκασε να βάλει προστατευτική μπότα για να φύγει από το γήπεδο, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του μέχρι και στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

BREAKING: #ManCity have released the following statement on @ErlingHaaland’s injury sustained vs Bournemouth.



“Manchester City FC can confirm that Erling Haaland has suffered an injury to his left ankle.



“The Norwegian striker sustained the injury during Sunday’s FA Cup… — City Xtra (@City_Xtra) March 31, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.