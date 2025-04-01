Λογαριασμός
Παγωμάρα με Χάαλαντ στη Σίτι: Τον χάνει μέχρι… νεωτέρας ο Πεπ

Η κατάσταση με τον τραυματισμό του Έρλινγκ Χάαλαντ έχει φέρει... παγωμάρα στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Νορβηγός τραυματίστηκε στον αστράγαλο

Χάαλαντ

Πλήγμα στη Μάντσεστερ Σίτι με τον Έρλινγκ Χάαλαντ!

Όπως ενημέρωσαν οι «πολίτες» ο τραυματισμός του Νορβηγού στράικερ, τον οποίο αποκόμισε στο ματς του FA Cup με την Μπόρνμουθ, είναι σοβαρότερος του αναμενομένου!

Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε ο σύλλογος, ο Χάαλαντ πρόκειται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, στο οποίο υπάρχουν κρίσιμα ματς για τη Σίτι στην προσπάθεια της να βγει στο Champions League, αλλά και να κατακτήσει το Κύπελλο.

Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα του ήταν τόσο σοβαρό, που τον ανάγκασε να βάλει προστατευτική μπότα για να φύγει από το γήπεδο, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του μέχρι και στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

Πηγή: sport-fm.gr

