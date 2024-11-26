Ζημιογόνα εξακολουθεί να είναι η ομάδα μπάσκετ της Ρεάλ. Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που έγιναν γνωστά, οι Μαδριλένοι έχουν μεικτό μπάτζετ για φέτος που φτάνει στα 44,5 εκατ. ευρώ!

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται μόνο τα συμβόλαια παικτών και προπονητή, αλλά όλα τα έξοδα του τμήματος, όπως και οι φόροι. Μάλιστα η εκτίμηση είναι πως η σεζόν θα κλείσει με ζημιά 19 εκατ. ευρώ, μικρότερη-πάντως-από πέρσι που οι απώλειες που καταγράφηκαν τελικά ήταν 20,83 εκατ. ευρώ.

Τα εκτιμώμενα έσοδα για την ερχόμενη περίοδο είναι 24 εκατ. ευρώ, δηλαδή λίγο περισσότερα από τον μισό προϋπολογισμό. Πάντως τις δύο τελευταίες σεζόν τα έσοδα ήταν τελικά κατά 3-4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερα, κάτι που επηρεάστηκε και από την καλή πορεία της ομάδας που τη μια σεζόν κατέκτησε την Ευρωλίγκα και την άλλη ήταν δεύτερη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.