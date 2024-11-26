Στην Ευελπίδων τα μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού - Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

της Έλενας Γαλάρη

Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή από τις 10 έως τις 17 Δεκεμβρίου πήραν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης και οι 4 αντιπρόεδροι, Γιάννης Μώραλης, Δημήτρης Αγραφιώτης, Μιχάλης Κουντούρης και Κώστας Καραπαπάς, οι οποίοι κατηγορούνται για χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο ανακριτής, ο οποίος χειρίζεται το σκέλος της υπόθεσης των επεισοδίων στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023 για την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να διέπραξε μεταξύ άλλων και τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ζήτησε να ασκηθούν συμπληρωματικές ποινικες διώξεις σε βάρος του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός και μελών της διοίκησης .

Είναι η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση των επεισοδίων στου Ρέντη που έχει ως βασικό αδίκημα τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης.

Η πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά στη δολοφονία του αστυνομικού Γ. Λυγγεριδη για την οποία έχει προφυλακιστεί ένας 19χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι ήταν εκείνος που πέταξε την ναυτική φωτοβολίδα.

