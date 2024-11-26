Η εκτόξευση του Παναθηναϊκού AKTOR σε όλα τα επίπεδα συνεχίζεται. Οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με την Deutsche Telekom για την ονοματοδοσία του ΟΑΚΑ εξασφαλίζοντας τεράστια έσοδα για την προσεχή πενταετία. Πρόκειται για έναν κολοσσό παγκόσμιου βεληνεκούς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που θα εξασφαλίσει στην ΚΑΕ μεγάλους πόρους για το μέλλον. Η επιλογή του «επτάστερου» μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η Deutsche Telekom διέκρινε ένα brand που έχει τεράστια απήχηση.

Η Deutsche Telekom είναι η μητρική εταιρεία της COSMOTE και δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητισμού εδώ και αρκετά χρόνια. Αποτελεί από το 2002 χορηγό στη φανέλα της ποδοσφαιρικής Μπάγερν Μονάχου, με τη συμφωνία τους να διαρκεί βάσει συμβολαίου ως το 2027. Επίσης είναι χορηγός ονοματοδοσίας στο γήπεδο και την ομάδα μπάσκετ της Βόννης. Η εν λόγω εταιρεία, επίσης, έχει συμφωνίες ονοματοδοσίας με τρία γήπεδα στις ΗΠΑ, την T-Mobile Arena στο Λας Βέγκας και το T-Mobile Center στο Κάνσας που είναι κλειστά γήπεδα για διάφορα event και φιλοξενούν μεταξύ άλλων αγώνες μπάσκετ, αλλά και το T-Mobile Park που είναι γήπεδο μπέιζμπολ στο Σιάτλ.

Πηγή: skai.gr

