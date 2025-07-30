Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Γουλβς ο Νέλσον Σεμέδο

Ο Νέλσον Σεμέδο αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Γουλβς μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στους «λύκους»

Νέλσον Σεμέδο

Παρελθόν από τη Γουλβς αποτελεί και επίσημα από το απόγευμα της Τετάρτης (30/07) ο Νέλσον Σεμέδο, με τον Πορτογάλο αμυντικό να αποχωρεί ως ελεύθερος από τον βρετανικό σύλλογο.

Ο 31χρονος διεθνής δεξιός μπακ, που κατά το παρελθόν είχε αγωνιστεί σε Μπενφίκα και Μπαρτσελόνα, δεν τα βρήκε με τους «λύκους» για ανανέωση της συνεργασίας τους και έτσι αποχωρεί από το «Μολινό» μετά από μια πενταετία.

Την περσινή σεζόν, ο έμπειρος άσος είχε μια γεμάτη σεζόν με τη Γουλβς, μετρώντας 38 συμμετοχές και πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ, στα πέντε χρόνια του στον σύλλογο, κατέγραψε συνολικά 182 ματς με 11 ασίστ και 3 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γουλβς Βρετανία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark