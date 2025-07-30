Παρελθόν από τη Γουλβς αποτελεί και επίσημα από το απόγευμα της Τετάρτης (30/07) ο Νέλσον Σεμέδο, με τον Πορτογάλο αμυντικό να αποχωρεί ως ελεύθερος από τον βρετανικό σύλλογο.

Ο 31χρονος διεθνής δεξιός μπακ, που κατά το παρελθόν είχε αγωνιστεί σε Μπενφίκα και Μπαρτσελόνα, δεν τα βρήκε με τους «λύκους» για ανανέωση της συνεργασίας τους και έτσι αποχωρεί από το «Μολινό» μετά από μια πενταετία.

Την περσινή σεζόν, ο έμπειρος άσος είχε μια γεμάτη σεζόν με τη Γουλβς, μετρώντας 38 συμμετοχές και πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ, στα πέντε χρόνια του στον σύλλογο, κατέγραψε συνολικά 182 ματς με 11 ασίστ και 3 ασίστ.

