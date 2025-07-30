Την οριστική απόφαση να μην αγωνιστεί στο φετινό Super Cup πήρε ο Παναθηναϊκός.

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Stoiximan GBL, εκεί όπου οι ομάδες ψήφισαν να διεξαχθεί η διοργάνωση στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, οι «πράσινοι» εξέφρασαν τη διαφωνία τους, καθώς, τα ξημερώματα της 25ης Αυγούστου θα επιστρέψουν από την Αυστραλία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας το τουρνουά, «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Μάλιστα, το «τριφύλλι» πρότεινε το Super Cup να λάβει χώρα στις 7 Δεκεμβρίου, ωστόσο, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε με ψήφους 8-4 των ομάδων.

Σε συνδυασμό με το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να οργανώσει τη Media Day για την Ευρωλίγκα, οι ημέρες και οι ώρες για τον «επτάστερο» δεν βγαίνουν. Να σημειωθεί πως εφόσον δεν διεξαχθεί media day στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τότε η εκάστοτε ομάδα κινδυνεύει με αποκλεισμό από τον θεσμό!

Όσον αφορά τις πιθανές κυρώσεις που θα υπάρξουν για τον Παναθηναϊκό και τη μη συμμετοχή του στο Super Cup, βάσει κανονισμού του ΕΣΑΚΕ η εν λόγω απουσία τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.