Καμία πιθανότητα ανταλλαγής του Λεμπρόν Τζέιμς από τους Λέικερς δεν άφησε ο ατζέντης και επιστήθιος φίλος του, Ριτς Πολ.

«Δεν φεύγει με ανταλλαγή. Έχει όρο που απαγορεύει κάτι τέτοιο. Τελεία και παύλα», ανέφερε ο Ριτς Πολ βάζοντας τέλος σε διάφορα σενάρια που έστελναν τον 40χρονο σούπερ σταρ μακριά από το LA και με προορισμό, μεταξύ άλλων, το Ντάλας.

O Λεμπρόν Τζέιμς έχει συμβόλαιο σε ισχύ για το 2025/26 έναντι 52,6 εκατ. δολαρίων.

