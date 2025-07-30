«Έδεσε» τον Γιάννη Κωνσταντέλια μέχρι το 2029 ο ΠΑΟΚ! Με ανακοίνωσή του, ο «δικέφαλος του Βορρά» έκανε γνωστή την επέκταση της συνεργασίας με τον 22χρονο άσο, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Δίχως να υπάρχει οψιόν σε αυτό, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Η ανακοίνωση
Κωνσταντέλιας reloaded…
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Γιάννη Κωνσταντέλια μέχρι το 2029.
Ο Ιβάν Σαββίδης συναντήθηκε με τον 22χρονο μεσοεπιθετικό και συμφώνησαν σε όλα για την υπογραφή συμβολαίου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
