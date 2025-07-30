«Έδεσε» τον Γιάννη Κωνσταντέλια μέχρι το 2029 ο ΠΑΟΚ! Με ανακοίνωσή του, ο «δικέφαλος του Βορρά» έκανε γνωστή την επέκταση της συνεργασίας με τον 22χρονο άσο, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Δίχως να υπάρχει οψιόν σε αυτό, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Η ανακοίνωση

Κωνσταντέλιας reloaded…

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Γιάννη Κωνσταντέλια μέχρι το 2029.

Ο Ιβάν Σαββίδης συναντήθηκε με τον 22χρονο μεσοεπιθετικό και συμφώνησαν σε όλα για την υπογραφή συμβολαίου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.