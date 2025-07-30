Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσημο: «Έδεσε» τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ

Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

Γιάννης Κωνσταντέλιας

«Έδεσε» τον Γιάννη Κωνσταντέλια μέχρι το 2029 ο ΠΑΟΚ! Με ανακοίνωσή του, ο «δικέφαλος του Βορρά» έκανε γνωστή την επέκταση της συνεργασίας με τον 22χρονο άσο, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Δίχως να υπάρχει οψιόν σε αυτό, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Η ανακοίνωση

Κωνσταντέλιας reloaded…

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Γιάννη Κωνσταντέλια μέχρι το 2029.

Ο Ιβάν Σαββίδης συναντήθηκε με τον 22χρονο μεσοεπιθετικό και συμφώνησαν σε όλα για την υπογραφή συμβολαίου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέλιας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark