Ο Νεϊμάρ Τζούνιορ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Σάντος επί της Αγκουα Σάντα με 3-1, για το πρωτάθλημα της πολιτείας του Σάο Πάολο.

Συγκεκριμένα, ο 33χρονος επιθετικός σκόραρε από τα 11 βήματα, βρίσκοντας ξανά δίχτυα από τις 3 Οκτώβρη του 2023 όταν ακόμα αγωνιζόταν στην Αλ Χιλάλ, ενώ έδωσε και μία ασίστ!

Μάλιστα, αυτό ήταν το 139ο γκολ του Νεϊμάρ σε 234 αγώνες με την φανέλα της βραζιλιάνικης ομάδας, την οποία άφησε το 2013 προκειμένου να μετακομίσει στην Ευρώπη και την Μπαρτσελόνα. Θυμίζουμε ότι ο Βραζλιάνος σούπερ σταρ έλυσε το συμβόλαιό του με την ομάδα από την Σαουδική Αραβία στα τέλη Ιανουαρίου, για να επιστρέψει στην πατρίδα του και την Σάντος.

