Εκτός από τον Λεσόρ, με τον οποίο είναι πλέον «αδέρφια», ο Ερνανγκόμεθ έχει εξαιρετική σχέση και με τον Γκραντ, ο οποίος θεωρεί τον Ισπανό μέλος της οικογένειάς του!

Τα παιδάκια του λατρεύουν τον... θείο Χουάντσο και το έδειξαν και με τα μπλουζάκια που φορούσαν στον τελικό του Κυπέλλου στα «Δύο Αοράκια», με τη φωτογραφία του μπαμπά τους και του φίλου του και την επιγραφή «Bad Boys 4 Life».

Ο Χουάντσο είναι από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους που έχουν περάσει ποτέ στην ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Ένα... μεγάλο παιδί, που απολαμβάνει το χρόνο του στην Αθήνα και την ομάδα και στέκεται στο πλευρό όλων.

