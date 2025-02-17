Παναθηναϊκός: Η αγκαλιά του Σλούκα στον Βεζένκοφ μετά τη λήξη του τελικού

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής του τελικού κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό με 79-75. Τι και αν η ομάδα του Αταμάν παρατάσσεται με τις γνωστές-σημαντικές απουσίες στα ντέρμπι «αιωνίων; Έχει βρει τον τρόπο να παίρνει το αποτέλεσμα με αυτοθυσία, πάθος και ομαδικότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον οδήγησαν στην κορυφή της Ευρώπης την περσινή χρονιά, αυτά θα ακολουθήσει για να χαράξει παρόμοια πορεία. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά παράλληλα είναι και ο δρόμος της επιτυχίας.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.