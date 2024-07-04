Στην τελική ευθεία έχει μπει η επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό!



Όπως μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Βούλγαρος φόργουορντ ενημέρωσε τους Ράπτορς ότι επιθυμεί να αποχωρήσει, καθώς θέλει να επιστρέψει στην ομάδα του Πειραιά!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος θα υπογράψειμε τους «ερυθρόλευκους» και παράλληλα θα γίνει ένας από τους ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη, με ετήσιες απολαβές κοντάΑπό ‘κει και πέρα, οι Καναδοί θα τοποθετήσουν τον Βεζένκοφ στηκαι η μόνη περίπτωση να παραμείνει στο ΝΒΑ είναι να υπάρξει κάποια άλλη ομάδα που θα του προσφέρει συμβόλαιο. Εφόσον δεν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ο Βούλγαρος φόργουορντ θα επιστρέψει στην Ευρώπη και τους Πειραιώτες έπειτα από έναν χρόνο.Το περασμένο καλοκαίρι, ο 28χρονος πήρε την απόφαση να αφήσει το λιμάνι και να μετακομίσει στους, δοκιμάζοντας τις δυνατότητές του στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Με την ομάδα του Σακραμέντο μέτρησε 42 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 5,4 πόντους με 37.5% στο τρίποντο και 2,3 ριμπάουντ. Ωστόσο, λίγο μετά το τέλος της σεζόν ο Βεζένκοφ παραχωρήθηκε με ανταλλαγή στους Ράπτορς.

