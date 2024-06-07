Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Κωνσταντέλια από τη Σάλτσπουργκ - Αποφασίζει ο Σαββίδης

Η Σάλτσμπουργκ κατέθεσε νέα πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια και πλέον αποφασίζει ο Ιβάν Σαββίδης για την απάντηση

Κωνσταντέλιας

Περισσότερα σε λίγο…

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark