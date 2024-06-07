Ισπανός ρεπόρτερ διαψεύδει για το deal Ρεάλ – Χεζόνια

Σήμερα (6/6), γράφτηκαν από αρκετούς ρεπόρτερς του εξωτερικού πως ο Χεζόνια βρίσκεται “ένα βήμα” πριν υπογράψει με τη Ρεάλ. Σε αυτό έρχεται και απαντάει ένας Ισπανός ρεπόρτερ, διαψεύδοντας το deal μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και του Χεζόνια.

Συγκεκριμένα, ο Βίκτορ Κολμεναρέχο έκανε ένα post στο “Χ”, αναφέροντας πως είναι αρκετά σκεπτικός για το συγκεκριμένο deal. Μάλιστα, αναφέρει πως θα ήθελε να τον δει να ανανεώνει αλλά με τόσες ανατροπές που έχουν γίνει αμφιβάλλει για το αν θα “κλείσει” η συμφωνία αυτή.

Πηγή: skai.gr

