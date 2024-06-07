Νέο logo αποκάλυψε ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες παρουσίασαν νέο λογότυπο και έγιναν πεντάστεροι, καθώς προστέθηκε στα τέσσερα αστέρια (που αφορούν τα εγχώρια πρωταθλήματα), άλλο ένα για την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τους τίτλου (Conference League).

Οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρουν, μάλιστα, στη σχετική τους ανάρτηση:

«Υπερήφανοι για τον Ολυμπιακό μας! Υπερήφανοι για τα 47 πρωταθλήματά μας! Υπερήφανοι για το πρώτο μας ευρωπαϊκό τρόπαιο!»

𝝪𝝥𝝚𝝦𝝜𝝫𝝖𝝢𝝤𝝞 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝤𝝢 𝝤𝝠𝝪𝝡𝝥𝝞𝝖𝝟𝝤 𝝡𝝖𝝨!



𝝪𝝥𝝚𝝦𝝜𝝫𝝖𝝢𝝤𝝞 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝖 𝟰𝟳 𝝥𝝦𝝮𝝩𝝖𝝝𝝠𝝜𝝡𝝖𝝩𝝖 𝝡𝝖𝝨!



𝝪𝝥𝝚𝝦𝝜𝝫𝝖𝝢𝝤𝝞 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝤 𝝥𝝦𝝮𝝩𝝤 𝝡𝝖𝝨 𝝚𝝪𝝦𝝮𝝥𝝖Ϊ𝝟𝝤 𝝩𝝦𝝤𝝥𝝖𝝞𝝤!



🔴 𝝤𝝠𝝪𝝡𝝥𝝞𝝖𝝟𝝤𝝨 ⚪️ pic.twitter.com/hIA3qzAqyo — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 7, 2024

