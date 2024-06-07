Λογαριασμός
Παρουσίασε νέο logo και έγινε πεντάστερος ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε νέο logo με πέμπτο αστέρι

Ολυμπιακός

Νέο logo αποκάλυψε ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες παρουσίασαν νέο λογότυπο και έγιναν πεντάστεροι, καθώς προστέθηκε στα τέσσερα αστέρια (που αφορούν τα εγχώρια πρωταθλήματα), άλλο ένα για την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τους τίτλου (Conference League).

Οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρουν, μάλιστα, στη σχετική τους ανάρτηση:

«Υπερήφανοι για τον Ολυμπιακό μας! Υπερήφανοι για τα 47 πρωταθλήματά μας! Υπερήφανοι για το πρώτο μας ευρωπαϊκό τρόπαιο!»

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός
